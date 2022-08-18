Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 26-27 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini gösterdi.
Tutanaklarda, iş gücü piyasasının gücünün, ekonomik faaliyete ilişkin mevcut gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerinin gösterdiğinden daha güçlü olabileceği ve bunun GSYH verisinde yukarı yönlü bir revizyon olasılığını artırdığı belirtildi.
Fed yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair bugüne kadar çok az kanıt olduğu konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, arz darboğazlarının fiyat baskılarına katkıda bulunmaya devam ettiği kaydedildi.
Tutanaklarda, toplam talepteki yavaşlamanın enflasyon baskılarını azaltmada önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.
Faiz oranında süren artışların uygun olacağının öngörülmeye devam edildiği aktarılan tutanaklarda, "Enflasyonun Komite'nin hedefinin oldukça üzerinde kalmasıyla, yetkililer, Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini yerine getirmek için kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmenin gerekli olduğu kanaatine vardılar." ifadesi yer aldı.
BİR NOKTADA YAVAŞLATILMALI
Tutanaklarda, faiz artışlarının hızı ve gelecekteki politika sıkılaştırmasının boyutunun, ekonomik görünüme yönelik gelen verilerin etkilerine ve görünüme yönelik risklere bağlı olacağı kaydedildi.
Fed'in tutanaklarında, "Yetkililer, para politikası duruşu daha da sıkılaştıkça, kümülatif politika ayarlamalarının ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirirken, faiz artışlarının hızını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını kararlaştırdılar." değerlendirmesinde bulunuldu.
ABD'de haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı artırmıştı.
Fed, haziran toplantısının ardından temmuz toplantısında da politika faizinde 75 baz puanlık artışa gitmiş ve federal fon oranını yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmişti.
ABD'de enflasyon, temmuz ayında ise benzin fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün etkisiyle aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin altında artış kaydetmişti.
Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 20-21 Eylül'de yapılması planlanıyor.
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