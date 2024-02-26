Fed Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed Şubat faiz kararı bekleniyor. Ocak ayında faiz beklendiği üzere sabit tutulmuştu. Hatta Fed Başkanı Jarome Powell, "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz" şeklindeki ifadesiyle faiz indirimi için sinyal vermişti. Peki, Fed Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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Fed faiz kararları anbean takip ediliyor. Ocak ayındaki toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed) faizi sabit bıraktı. Şimdi gözler Şubat ayına döndü. Toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek olan Fed'in takvimine Şubat ayı içerisinde herhangi bir toplantı bulunmuyor. Peki, Fed Şubat ayı faizi ne zaman açıklanacak?
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FED ŞUBAT FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed toplantı tarihine göre Şubat ayında Fed toplantısı gerçekleşmeyecek. Bir sonraki Fed toplantısı 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak ve faiz kararı 20 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.
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FED OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Böylece dört toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Yayınlanan karar metninde yer alan "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru gerileyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar (faiz) hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor" ifadeleri Fed'in henüz faiz indirimine hazır olmadığına işaret etti.
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FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ
Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;
19-20 Mart 2024,
30 Nisan-1 Mayıs 2024,
11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024.