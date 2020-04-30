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Dolar/TL hafta boyunca 6.97-6.99 aralığında seyretti. Bu süreçte kalıcı olarak 7 liranın üzerine çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken dün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) faiz kararı geldi.

Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini beklentilere paralel bir şekilde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. Bu karar ne kadar beklentilere paralel olsa da kararın ardından dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kurlarının çoğuna karşı değer kaybetti.

KORONAVİRÜS TAKİP EDİLİYOR

Dolar/TL'de 6.95'e geriledi. Dolar yeni güne 6.9582'den başladı.

Kurun seyrinde koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler etkili olmaya devam ediyor. Dünyanın önemli ekonomilerinde tedbirlerin gevşetilmesine yönelik açıklamalar risk algısının düşmesine sebep olabiliyor.