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        Haberler Ekonomi Para Fed ne zaman faiz indirimine gider? - Para Haberleri

        Fed ne zaman faiz indirimine gider?

        Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indirimi için en erken mayıs veya haziran ayını işaret ederken, bankanın daha fazla veriye ihtiyaç duyabileceğini dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:19
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        Fed ne zaman faiz indirimine gider?
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        Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın beklemede kalacağını, verilere bağlılığını ve dikkatli ilerleme niyetini tekrarlayacağını belirtti.

        ''Odak noktası Powell'ın basın toplantısında piyasanın erken faiz indirimi beklentilerine karşı tekrar ne kadar direneceği olacak.'' değerlendirmesinde bulunan Marey, ilk faiz indiriminin haziran ayında gerçekleşebileceğini ifade etti.

        Marey, haziran ayından sonra Fed'in her çeyrekte 25 baz puanlık bir indirime devam edebileceğini aktardı.

        2023'ün son çeyreğine ilişkin yüzde 3,3'lük güçlü büyüme rakamının 2022'nin ilk yarısındaki teknik durgunluğun ardından ekonomik aktivitenin dirençli olduğunu ve Fed'in faiz artırımı döngüsünden sadece ılımlı bir şekilde etkilendiğini gösterdiğini dile getiren Marey, kişisel tüketim harcamalarının 2023'ün ikinci yarısında sağlam bir performans sergilediğini söyledi.

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        Reel politika faizlerinin uzun süredir pozitif ve kısıtlayıcı olmadığını bu nedenle 2024 yılı boyunca ekonomik büyümede hala bir yavaşlama ve büyük ihtimalle sığ bir resesyon gerçekleşebileceğini kaydeden Marey, ''Ancak 2023'ün dördüncü çeyreğindeki ekonomik ivme ve işsizlik verilerindeki aşağı yönlü revizyon, resesyon tahminimizi 2024 yılının birinci ve ikinci çeyreğine göre biraz daha ileri bir tarihe kaydırmamız gerekebileceğini gösteriyor. Bu aynı zamanda FOMC'nin erken faiz indirimini tercih etme olasılığını da azaltıyor.'' dedi.

        FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey de aralık ayındaki Fed toplantısında faiz indirimleri tartışılmadığını ancak ocak toplantısında kesinlikle sıcak bir konu olacağını ifade etti.

        Çekirdek kişisel tüketim harcamalarındaki artış hızının yüzde 2,9'a gerilediğini anımsatan Rupkey, ''Çekirdek kişisel tüketim harcamaları önümüzdeki aylarda hedefe daha da yaklaşacak ve Fed'e bu yılın mayıs veya haziran aylarında ilk kez faiz indirimi şansı verecek.'' dedi.

        Rupkey, politika yapıcıların faizleri indirmeden önce muhtemelen daha fazla veriye ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

        Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise Fed'in ocak ayı toplantısında beklemede kalacağı öngörüsünde bulundu. İlk faiz indiriminin en geç mayıs ayında olabileceğini dile getiren Schmieding, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının daha fazla düşmesi durumunda ilk faiz indiriminin mart ayında gerçekleşebileceğini belirtti.

        ING uluslararası başekonomisti James Knightley ise güçlü büyüme ve istihdam piyasasının sıkılık göz önüne alındığında mart ayının faiz indirimi için çok erken olabileceğini kaydetti.

        Bu nedenle Fed yetkililerinin yakın zamanda bir faiz indirimi ihtimalini küçümseyen son yorumlarının sürpriz olmadığını dile getiren Knightley, Fed'in mayıs ayına kadar bekleyebileceğini aktardı.

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