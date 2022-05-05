Dünyada faiz artışı dalgası!

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi küresel piyasalarda geniş yankı buldu.
FED'in 22 yılın ardından ilk kez bu oranda bir faiz artırım kararı alması, dünyadaki diğer merkez bankaları tarafından da dikkatle takip edildi. Farklı bölgelerdeki merkez bankaları da FED'in kararı karşısında sıkılaştırıcı politikalarını sürdürmeyi seçti.
Öyle ki, petrol zengini Körfez ülkelerinin merkez bankaları da gösterge faizlerinde artışa gitti. Suudi Arabistan Merkez Bankası repo oranını 50 baz puan artışla yüzde 1.75'e, ters repo oranını da yüzde 1.25'e yükseltti.
Katar Merkez Bankası ise mevduat oranını 50 baz puan artışla yüzde 1.50'ye, borçlanma oranını 25 baz puan artışla yüzde 2.75'e ve repo oranını da 50 baz puan artışla yüzde 1.75'e çıkardı.
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası da gecelik mevduat oranını 50 baz puan artırdığını açıkladı.
HONG KONG FED'İN POLİTİKASINI TAKİP ETTİ
FED'in tarihi kararı, dünyanın diğer bölgelerinde de faiz artışlarına yol açtı.
Körfez ülkeleri ile birlikte Hong Kong da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1.25'e yükseltti. Hong Kong'ta para politikası kurun dolara çıpalanmasıyla birlikte FED ile paralel bir seyir izliyordu.
Mart ayında yapılan ilk faiz artışının ardından da Hong Kong'ta politika faizi artırılmıştı. Fakat, Hong Kong ve Çin ekonomisinde düşen hareketlilik sebebiyle, bankaların faizleri artırmayacağı öngörülüyor.
LATİN AMERİKA ÜLKESİ DE FAİZ ARTIRDI
FED'in faiz kararı, Latin Amerika ülkesi Brezilya'da da etkisini gösterdi.
Brezilya Merkez Bankası politika faizi olan Selic oranını 1 puan artışla yüzde 12.75'e yükselttiğini duyurdu. Bankanın geçen yıldan bu yana yaptığı faiz artışı ise 10.75 puana ulaştı.
Brezilya Merkez Bankası, dezenflasyon süreci güçlenene ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar bankanın stratejisine devam edeceğini açıklayarak, önümüzdeki dönemde de faiz artışına gideceğinin sinyali verdi.
22 YIL SONRA İLK KEZ 50 PUAN ARTIRDI
FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına yükseltti.
Böylece 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık bir artırımına gidilmiş oldu. FED, Mart ayı toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırmıştı.
Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşündüklerini belirten FED Başkanı Jerome Powell, "Gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada" dedi.
75 baz puanlık faiz artırımının aktif olarak tartışılmadığını vurgulayan Powell, "Yumuşak bir iniş için şansımız var" ifadelerini kullandı. Enflasyonun çok yüksek olduğunu kaydeden Powell, enflasyonu düşürmek için hızla hareket ettiklerini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!