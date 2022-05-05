Dünyada faiz artışı dalgası!

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Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi küresel piyasalarda geniş yankı buldu.

FED'in 22 yılın ardından ilk kez bu oranda bir faiz artırım kararı alması, dünyadaki diğer merkez bankaları tarafından da dikkatle takip edildi. Farklı bölgelerdeki merkez bankaları da FED'in kararı karşısında sıkılaştırıcı politikalarını sürdürmeyi seçti.

Öyle ki, petrol zengini Körfez ülkelerinin merkez bankaları da gösterge faizlerinde artışa gitti. Suudi Arabistan Merkez Bankası repo oranını 50 baz puan artışla yüzde 1.75'e, ters repo oranını da yüzde 1.25'e yükseltti.

Katar Merkez Bankası ise mevduat oranını 50 baz puan artışla yüzde 1.50'ye, borçlanma oranını 25 baz puan artışla yüzde 2.75'e ve repo oranını da 50 baz puan artışla yüzde 1.75'e çıkardı.

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası da gecelik mevduat oranını 50 baz puan artırdığını açıkladı.

HONG KONG FED'İN POLİTİKASINI TAKİP ETTİ

FED'in tarihi kararı, dünyanın diğer bölgelerinde de faiz artışlarına yol açtı.

Körfez ülkeleri ile birlikte Hong Kong da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1.25'e yükseltti. Hong Kong'ta para politikası kurun dolara çıpalanmasıyla birlikte FED ile paralel bir seyir izliyordu.

Mart ayında yapılan ilk faiz artışının ardından da Hong Kong'ta politika faizi artırılmıştı. Fakat, Hong Kong ve Çin ekonomisinde düşen hareketlilik sebebiyle, bankaların faizleri artırmayacağı öngörülüyor.

LATİN AMERİKA ÜLKESİ DE FAİZ ARTIRDI

FED'in faiz kararı, Latin Amerika ülkesi Brezilya'da da etkisini gösterdi.

Brezilya Merkez Bankası politika faizi olan Selic oranını 1 puan artışla yüzde 12.75'e yükselttiğini duyurdu. Bankanın geçen yıldan bu yana yaptığı faiz artışı ise 10.75 puana ulaştı.

Brezilya Merkez Bankası, dezenflasyon süreci güçlenene ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar bankanın stratejisine devam edeceğini açıklayarak, önümüzdeki dönemde de faiz artışına gideceğinin sinyali verdi.

22 YIL SONRA İLK KEZ 50 PUAN ARTIRDI

FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına yükseltti.

Böylece 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık bir artırımına gidilmiş oldu. FED, Mart ayı toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşündüklerini belirten FED Başkanı Jerome Powell, "Gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada" dedi.

75 baz puanlık faiz artırımının aktif olarak tartışılmadığını vurgulayan Powell, "Yumuşak bir iniş için şansımız var" ifadelerini kullandı. Enflasyonun çok yüksek olduğunu kaydeden Powell, enflasyonu düşürmek için hızla hareket ettiklerini bildirdi.