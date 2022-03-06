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FED faiz kararı ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2022 Mart ayı FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dünya piyasalarının gözleri Amerikan Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararına çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan faiz açıklaması günlerdir ekonomi piyasalarının en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. FED faiz kararının açıklacağı toplantı için geri sayım başladı...

06.03.2022 - 21:05 | Güncelleme: PARA

  • Amerikan Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı Mart ayı başladığından beri en çok araştırılan konuların içinde yer alıyor. Rusya Ukrayna krizinin etkisiyle dünya piyasalarında yaşanna hareketlilik, Amerikan Merkez Bankası FED'in Mart ayı faiz kararının merakla beklenmesine neden oldu. FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde Mart ayı faiz kararına ilişkin açıklama yapmıştı. İşte FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı 

  • FED MART AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    FED toplantısı 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

  • FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI!

    Fed Başkanı Jerome Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, mart ayı toplantısında faiz artırımının "uygun olacağını" düşündüklerini ifade etti.

  • Fed, Başkan Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin bugün yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

    Konuşmasının başında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına değinen Powell, "Çatışma, Ukrayna halkı için büyük zorluklara neden oluyor. ABD ekonomisi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz ve durumu yakından izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

  • Powell, ekonominin geçen yıl aşılamanın, normalleşmenin, maliye ve para politikası desteği ile işletmelerin sağlıklı finansal durumlarının etkisiyle güçlü bir hızla genişlediğini belirterek, Omicron varyantının hızlı yayılmasının bu yılın başında ekonomik faaliyette bir miktar yavaşlamaya yol açtığını ancak ocak ayı ortasından bu yana vakaların keskin bir şekilde düşmesiyle yavaşlamanın kısa sürdüğünü kaydetti.

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