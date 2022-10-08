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FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Ekim Ayı FED Toplantısı Olacak Mı? 2022 FED Toplantısı Tarihleri

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED toplantısı olacak mı?

Eylül ayı FED faiz kararının açıklamasıyla piyasalar hareketlendi. Dolar, altın ve benzin fiyatlarında doğrudan etkili olan FED toplantısının ekim ayında olup olmayacağı merak ediliyor. Ekonomi piyasası FED faiz kararlarını yakından takip ederken gözler toplantı tarihlerine çevrildi.

08.10.2022 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Küresel piyasada FED faiz kararı ile ilgili gelişmeler an be an takip ediliyor. Eylül ayında ABD Merkez Bankası fonlama faiz aralığını %3.00 - %3,25 olarak değiştirdi. FED faiz kararının açıklanmasının akabinde gelecek ayki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirmenin yeniden kullanılması dikkat çekti. ABD Merkez Bankası FED'den gelen faiz artırımı kararının ardından dolardaki değer artışını hızlandırması ve beraberinde de petrol piyasasında değer kaybına yol açması bekleniyor. Tüm bu beklentiler yapılması beklenen FED toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, ekim ayında FED toplantısı olacak mı? FED faiz kararı ne zaman? İşte 2022 FED toplantısı tarihleri

  • FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    FED’in sitesinde yer alan toplantı takviminde ekim ayı toplantısı bulunmuyor.

    Toplantı takviminde yer alan bilgilere göre FED bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihinde açıklayacak.

    Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED ekonomik öngörülerini açıklayacak.

  • FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

    Eylül ayı FED faiz kararı ABD Merkez Bankası tarafından açıklanmıştı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığında çekti.

    Yapılan son toplantıda FED üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor.

    FED Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada faiz artırım hızının verilere bağlı olacağını dile getirdi.

  • Eylül ayı faiz kararının açıklandığı söz konusu toplantının akabinde Powell, ana hedeflerinin enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirmek olduğunu söyledi. Powell, "Fiyat istikrarını sağlamak bizim sorumluluğumuz, fiyat istikrarı olmadan ekonomi çalışmaz" ifadelerini kullanmıştı.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyelerinden Lisa Cook, çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini ifade etti.

  • Fed'in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, "ABD'de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor" dedi.

    Diğer kurul üyesi Philip Jefferson ilk kez açıklama yaparak enflasyonu kontrol altına almak konusunda "kararlı" olduğunu söyledi.

     

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