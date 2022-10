Küresel piyasada FED faiz kararı ile ilgili gelişmeler an be an takip ediliyor. Eylül ayında ABD Merkez Bankası fonlama faiz aralığını %3.00 - %3,25 olarak değiştirdi. FED faiz kararının açıklanmasının akabinde gelecek ayki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirmenin yeniden kullanılması dikkat çekti. ABD Merkez Bankası FED'den gelen faiz artırımı kararının ardından dolardaki değer artışını hızlandırması ve beraberinde de petrol piyasasında değer kaybına yol açması bekleniyor. Tüm bu beklentiler yapılması beklenen FED toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, ekim ayında FED toplantısı olacak mı? FED faiz kararı ne zaman? İşte 2022 FED toplantısı tarihleri…