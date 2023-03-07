Piyasalar mart ayı ile birlikte ABD enflasyon rakamlarına ve FED faiz kararına odaklandı. Faizlerin ne adar artırılacağı konusu epey konuşulurken tarihler de merak ediliyor. Toplantı sonrası ABD Merkez Bankası’nın şubat ayı kararı belli olacak. FED, Ocak ayı son faiz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çekmişti. Ocak ayında yapılan son faiz toplantısında politika faizi 25 baz puan artırıldı. Son 16 yılın en yüksek seviyesini gören politika faizi sonrası gözler bir sonraki toplantıya çevrildi.