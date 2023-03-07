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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Mart ayı FED PPK faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? 2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ

Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 FED toplantı tarihleri

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantı tarihleri yaklaşırken, piyasaların tedirgin bekleyişi devam ediyor. Altın, dolar ve kripto para piyasasına yön veren FED mart ayı faiz kararı tarihi, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Giriş: 07.03.2023 - 01:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • FED Mart ayı toplantı tarihi için geri sayım başladı. Altın ve dolar yatırımcılarının merakla beklediği FED faiz kararı Mart ayında açıklanacak. FED faiz toplantısı öncesinde FED Başkanı Jerome Powell açıklamaları ve faiz beklentileri küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, "2023 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" İşte ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının açıklanacağı tarih...

  • Piyasalar mart ayı ile birlikte ABD enflasyon rakamlarına ve FED faiz kararına odaklandı. Faizlerin ne adar artırılacağı konusu epey konuşulurken tarihler de merak ediliyor. Toplantı sonrası ABD Merkez Bankası’nın şubat ayı kararı belli olacak. FED, Ocak ayı son faiz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çekmişti. Ocak ayında yapılan son faiz toplantısında politika faizi 25 baz puan artırıldı. Son 16 yılın en yüksek seviyesini gören politika faizi sonrası gözler bir sonraki toplantıya çevrildi.

  • FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

    FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.

  • FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

  • OCAK AYINDA FAİZ 25 PUAN YÜKSELMİŞTİ

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

    Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

    Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

  • 2023 FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

    31 Ocak - 1 Şubat

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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