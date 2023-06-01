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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran ayı FED faiz kararı toplantısı tarihleri ne zaman ve faiz kararı beklentisi ne yönde?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

Fed Haziran ayı toplantı tarihleri gündemdeki yerini aldı. ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası faiz kararı için geri sayım başladı. Fed faiz kararı açıklaması Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. Bu noktada piyasalar "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna odaklandı. İşte 2023 Haziran Fed faiz kararı beklentisine ilişkin detaylar...

Giriş: 01.06.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Küresel piyasalar Fed faiz kararı toplantısına kilitlenmiş durumda. Mayıs ayında Amerika Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Ekonomi gündemini takip edenlerin gözleri "Haziran ayı Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Haziran Fed toplantısı tarihleri... 

  • FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

    ABD Merkez bankası (Fed) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Fed faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'de karar açıklanacak.

  • FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

    Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

  • Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 38'e gerilerken, nihai faiz oranının yüzde 85 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

    Analistler, özellikle cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edildiğini ifade etti.

  • Bu ayki toplantıda faiz artırımına gidileceğine yönelik fiyatlamaların gerilemesiyle altının ons fiyatı destek bularak yükseliş eğilimini üçüncü güne taşırken, Brent petrolün varil fiyatı da son iki günde yüzde 6'dan fazla değer kaybetmesinin ardından yeni günde yüzde 1 yükselişle 73 dolara çıktı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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