Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Temmuz ayı faiz beklentisi ne yönde?
Küresel piyasalarda gözler, açıklanmak üzere olan Fed Temmuz faiz kararına çevrildi. Piyasalar faiz indirimi beklerken, yaşanan son gelişmeler enflasyonun gerilediğine işaret ediyor. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...
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Küresel piyasalarda gözler faiz kararı için Fed'e döndü. Temmuz faiz kararının açıklanmasına az bir süre kala; Eylül ayında beklenen faiz indirimi piyasalarda tartışma yaratmaya devam ediyor. Peki, Fed 2024 Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...
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FED TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed Temmuz faiz kararını, 31 Temmuz'da yapılacak toplantının ardından saat 21.30-22.00 arasında açıklanacak.
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BU YIL İÇERİSİNDE 3 KEZ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, beklentileri aşan büyüme verisi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsünü destekliyor.
Bununla birlikte Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimine gideceği yatırımcıları meşgul eden ana gündem maddelerinden biri olamaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Eylül ayından itibaren Banka'nın 3 kez faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.
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İLK FAİZ İNİDİRİMİ İÇİN GÖZLER EYLÜL AYINDA
Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Haziran'da aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mayıs'ta da yıllık yüzde 2,6 artmıştı.
Analistler, söz konusu verilerin ılımlı bir hızda artmasının, ekonomiye zarar vermeden enflasyonu yavaşlatmak isteyen Fed yetkilileri için cesaret verici olduğunu belirtti. Verilerin, Fed'in ilk faiz indirimine Eylül ayında gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiği kaydedildi.