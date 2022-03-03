Amerikan Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı Şubat ayının son haftasından beri en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren FED faiz kararının ne olacağı ekonomi dünyası tarafından merakla araştırılıyor. Rusya Ukrayna krizinin etkisiyle ekonmi piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların gözlerinin FED faiz kararına çevrilmesine neden oldu. FED Başkanı erome Powell Mart ayı faiz kararına ilişkin açıklama yaptı. İşte FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı