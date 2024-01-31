FED Ocak ayı PPK faiz kararı için geri sayım başladı. Altın fiyatları ve borsada etkili olacak olan yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde uzmanların tahminleri belli oldu. Uzmanlar, faiz indirimi beklentisi için tarih verdi. Ekonomik gelişmeleri yakından takip edenler "2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Ocak FED faiz kararı tahmini ve PPK toplantı saati...