Fed Başkanı Jerome Powell Ocak ayı toplantısında bankanın 2018'den beri ilk kez faiz artıracağı mesajını vermişti. Yetkililer de bilanço normalleşmesine ilişkin genel prensipleri paylaşmıştı.

ABD'li yetkililer, 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonla mücadele ediyor. Fed'in fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha agresif adımlar atacağına dair beklentiler mevcut. Bazı uzmanlar Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Bu miktarda bir artış, 2000 yılından beri bir ilk olacak.