Fed'den verdiği sözü tutma beklentisi

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Fed, toparlanma başladıktan sonra ne kadar süre faiz oranlarını sıfıra yakın bırakmayı planladığının sinyalini verebilir. Birçok ekonomist toparlanmanın bu çeyrekte ABD tarihinde kaydedilen en sert gerileme sonrasında olacağını tahmin ediyor.

Bir tedavi veya aşı bulunmadan önce virüsün etkisine yönelik belirsizlik göz önüne alındığında, bu toplantıda hiçkimse politika yapıcılardan ekonomiye yönelik ayrıntılı bir tahmin vermesini beklemiyor.

JPMorgan'da ekonomist olan Michael Feroli, "Görünümün ele alınmasını beklemiyoruz, bilinmezliğini koruyor" dedi. Artan sayıda ABD eyaleti ekonomilerini yeniden açıyorlar ya da en azından evde kalma kısıtlamalarını hafifletmek için planlar yapıyorlar, bu da ekonomik toparlanmanın hızını öngörmeye çalışan Fed için sorun yaratabileceği ve önümüzdeki aylarda enfeksiyonların yeniden artabileceği endişelerine yol açıyor.

Fed'in faiz belirleme komitesi telekonferansla yapacakları toplantının ardından para politikası açıklamasını TSİ ile 2100'da yapacak. Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ ile 2130'da gazetecilerle ayrı bir telekonferans yapacak.

Fed'in açıklamasında istihdam piyasası, hane halkı harcamaları, enerji piyasaları ve enflasyon görünümüne yönelik değerlendirmesinde Mart ayındaki son toplantısından büyük bir düşüş olması bekleniyor. Fed ekonomiyi ekonomiyi destekleme süresine ilişkin beklentisi ile ilgili ipuçları da sunabilir.