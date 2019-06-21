21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
FED faiz indirimine kapıyı araladı. Dolar, dolar endeksi ile yüzde 1.5 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi de 1 puan kadar artışla 1.1194’ten 1.1283’e yükseldi.
-ABD 10 yıllık faizleri yüzde 1.977 ile 2’nin de altına indi. ABD faizleri ile birlikte dolar Libor faizi de düşüyor. 3 ay vadeli Libor yüzde 2.42’den yüzde 2.38’e geriledi.
-Dünya borsaları gelişmiş olanlardan gelişenlere kadar yükseliyor. Gelişmiş borsaların primi yüzde 1.5, gelişen borsaların ise yüzde 2.6 oldu. ABD hisse senetleri ise yeni bir kırdı.
-Ama aradan asıl sıyrılan altın oldu. Fed kararı ile onsu 50 dolar birden artan altın 1.395 düzeyine çıktı ve FED kararı ile birlikte yüzde 3.7 değerlendi.
-Dolar faizlerinin inecek olmasının küresel piyasalara yaydığı pozitif dalga Türkiye kıyılarına da vurdu. İstanbul seçimlerinin ve S-400 düğümünün çözülmesi arifesinde faizlerden borsaya, TL’nin değerinden ülke risk primine kadar net bir iyileşme meydana geldi.
-TL karşısında dolar dün 5.7255’e kadar geriledi.
-Hazine 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 22.29’dan yüzde 20.22’ye düştü. FED’in faiz indirimine kapı aralaması Türkiye’de faizi 2 puana yakın düşürdü. 10 yıllık tahvildeki gerileme ise 2 puanı da aşarak yüzde 18.42’den yüzde 16.39’a vardı.
-Sonuçta Türkiye risk primini ölçen CDS’ler 478.24’ten 451.15’e geriledi ve iki gün içinde yüzde 14.58 düşüş kaydetti.
-Yerel piyasalardaki iyileşmede dış etkenler mutlaka etkili. Ama tek neden olmayabilir.
-Çünkü hemen hafta sonu yapılacak önemli bir İstanbul seçimi var. Sandıktan ne çıkacağının ve seçim sonrası gelişmelerin bir garantisi yok.
-Üstelik seçimin geride kalmasıyla ekonomideki ve dış politikadaki sorunlarla yüzleşmeye başlayacağız.
-Az önce belirttiğimiz S-400 alımı konusunda ABD ile yaşadığımız sorunlar tam bir kör düğüme dönüştü. 29 Haziran’da ABD Başkanı Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme bu konudaki son fırsat olabilir. Sorunun nasıl aşılacağı Türkiye ve ekonomi için çok önemli olacak.
-Henüz çok öne çıkmadı ama Doğu Akdeniz’de doğalgaz aranması Türkiye için ciddi bir risk haline geldi. Orada gaz aramamamız gerektiğini sadece ABD değil AB de söylüyor. Ancak Türkiye’nin haklarını korumak açısından doğalgazı da aramak zorunda. Son olarak KKTC sınırları içinde yer alan ve 1974 yılından beri kapalı tutulan Gazi Magosa’daki turistik bölgenin yerleşime açılmasına karar verildi. Doğu Akdeniz gerginliğinin nasıl sonuçlanacağı yine Türkiye ve ekonomi açısından da belirleyici olmaya aday.
-Bu riskler yanına seçim sonrası gelişmeler de satın alınmaya başlanmış olabilir. 24 Haziran’dan itibaren yeni dönemin icraatları başlayacak. Siyaset de, hükümet de, ekonomi politikaları da değişebilir.
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