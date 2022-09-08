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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cato Enstitüsü 40. Yıllık Para Konferansı'nda "40 Yıl Sonra Para Politikasının Durumu" başlıklı etkinliğinde konuştu. Powell enflasyonu düşürme hedefine güçlü şekilde bağlı olduklarını vurguladı.

Enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmasının önemine vurgu yapan Powell ''Fiyat istikrarı olmadan güçlü bir iş piyasası elde edemeyiz.'' dedi. Powell, geçmiş dönemlerde yüksek enflasyonla mücadelede dönemlerinde ödenenen çok yüksek toplumsal bedeller olmadan da enflasyonu düşürebileceklerini umduklarını söyledi.

Yalnızca görevlerine odaklandıklarını vurgulayan Powell , politik değerlendirmelerden etkilenmeyeceklerini kaydetti.

Enflasyon ve istihdam hedefinin etkin çalıştığını belirten Powell, tek hedefli sisteme geçme ihtiyacı bulunmadığını aktardı.

Powelll ''Orta vadede her iki görevi de başarabiliriz' dedi.