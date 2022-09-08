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ECB piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizi olan ana refinansman oranını 75 baz puan artırarak yüzde 1.25'e çekti. 75 baz puanlık faiz artırımıyla marjinal borç verme imkanı yüzde 1.50 ve mevduat faizi ise yüzde 0.75 seviyesine çıktı.

Böylece 1998 yılında kurulan ECB tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu. Banka temmuz toplantısında da 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına gitmiş, faizi 50 baz puan artırmıştı.

Rekor düzeydeki faiz artırım kararı Euro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile tarihi zirvesine çıkmasının ardından geldi.

DEVAMI GELECEK MESAJI

ECB tarafından yayımlanan karar metninde önden yüklemeli bu ana adımın yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedefine ulaşmak amacıyla atıldığı belirtildi. Son yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki toplantılarda faiz artırımının devamının beklendiği ifade edildi.

'ENFLASYON DAHA DA YÜKSELEBİLİR'

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun uzun bir süre hedefin üzerinde seyretmesinin beklenmesi nedeniyle bugünkü kararı aldığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eurostat'ın ön tahminine göre enflasyon ağustosta yüzde 9.1'e çıktı. Artan enerji ve gıda fiyatları, ekonomilerin yeniden açılması sebebiyle bazı sektörlerdeki talep baskıları ve arz sıkıntıları enflasyonu yükseltiyor. Fiyat baskısı hem arttı hem de ekonomi geneline yayıldı ve enflasyon yakın vadede daha da yükselebilir. Enflasyonu yükselten mevcut nedenlerin kaybolması ve para politikasındaki normalleşmenin ekonomiye yansımasıyla enflasyon düşecektir. ECB yetkilileri enflasyona yönelik beklentilerini arttırmıştır. Enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8.1, 023'te yüzde 5.5, 2024'te ise yüzde 2.3 olması bekleniyor."

BÜYÜME TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

ECB yetkilileri bunun yanında büyüme tahminlerini ise 2022 için yükseltirken 2023 ve 2024 için aşağı yönlü revize etti. Haziran ayında 2022 için büyüme tahmini 2.8, 2023 ve 2024 için yüzde 2.1 olarak açıklanmıştı. Bu tahminler son karar metninde sırasıyla yüzde 3.1, yüzde 0.9 ve yüzde 1.9 olarak değiştirildi.

EURO'DA GERİLEME

Beklentilere paralel gelen faiz artırım kararı öncesinde Euro/dolar 1 civarında seyrediyordu. Faiz kararı sonrasında ilk anda paritede önemli bir değişiklik yaşanmadı. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları sırasında ise parite 0.9970'e geriledi.

Yurtiçinde ise gün içinde 18.30'un üzerini gören Euro/TL karar sonrasında 18.14'e kadar geriledi.

ECB Başkanı Lagarde karar sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada yılın geri kalanında ekonomide büyük ölçüde yavaşlama beklediklerini ifade etti.

LAGARDE'A GÖRE YAVAŞLAMANIN DÖRT NEDENİ

Lagarde yavaşlamaya neden olacak 4 neden bulunduğunu belirtti ve bu 4 nedeni şu şekilde sıraladı:

-Yüksek enflasyon harcama ve üretimi düşürmesi ve olumsuz rüzgarların gaz tedarikindeki kesintiler tarafından desteklenmesi,

-Pandemi sonrası ekonomilerin açılmasıyla hizmetlere artan talebin yavaşlaması,

-Diğer merkez bankalarının da faiz artırımlarına gitmesiyle küresel talepte yaşanan düşüş,

-Belirsizliklerin artması ve güvenin sert bir şekilde düşmesi.

Lagarde bunun yanında yavaşlayan ekonominin yüzde 6.6 seviyesinde bulunan işsizlik oranını yükselteceğini belirtti.

'ENERJİ DESTEKLERİ ENFLASYONU YÜKSELTMEMELİ'

Avrupa ülkelerinde hükümetlerin enerji desteklerini kamu kaynaklarını verimli kullanacak ve enflasyonu yükseltmeyecek şekilde tasarlaması gerektiğini belirten Lagarde "Yükselen enerji fiyatlarına karşı alınan mali destek kararlarının, enflasyonu yükseltmemesi için geçici olması ve artışlardan en çok etkilenen hanehalkları ve işletmeleri hedeflemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Lagarde Euro'daki değer kaybının da enflasyonda yukarı yönlü baskı yarattığını belirtti. Faiz kararını oybirliğiyle aldıklarını belirten Lagarde sonraki toplantıda 75 baz puanlık bir artırımın şart olmadığını sözlerine ekledi.