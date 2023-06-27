Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Feci son! İstasyondan yola çıkan TIR'a çarptı - Haberler

İstasyondan yola çıkan TIR'a çarpan aracın sürücü hayatını kaybetti

Denizli'de, istasyonda mola verdikten sonra yola çıkmak için manevra yaptığı iddia edilen TIR'a arkadan çarpan araç hurdaya döndü. Feci kazada aracın sürücüsü hayatını kaybederken, TIR sürücüsü hafif yaralandı

Giriş: 27.06.2023 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
Feci son! İstasyondan yola çıkan TIR'a çarptı - Haberler
İHA

Denizli'de, TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki SUV araç, Ankara Karayolu üzerindeki petrol istasyonunda mola verdikten sonra yola çıkmak için manevra yapmaya hazırlanan Metin B.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Büyükbaş kurbanlık yüklü TIR'a çarparak altına girerek hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Recep Çapuk, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan tır sürücüsü Metin B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Uygulamada araç çarpan polisten 8 yıl sonra acı haber!
Uygulamada araç çarpan polisten 8 yıl sonra acı haber!
Eğlence mekânı dönüşü evinde ölü bulundu
Eğlence mekânı dönüşü evinde ölü bulundu
Nazlı öğretmenden kahreden haber! Bebeğini yıkıyordu
Nazlı öğretmenden kahreden haber! Bebeğini yıkıyordu
16 yaşındaki çocuk tarla ilaçlarken canından oldu
16 yaşındaki çocuk tarla ilaçlarken canından oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.