Denizli'de, TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki SUV araç, Ankara Karayolu üzerindeki petrol istasyonunda mola verdikten sonra yola çıkmak için manevra yapmaya hazırlanan Metin B.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Büyükbaş kurbanlık yüklü TIR'a çarparak altına girerek hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Recep Çapuk, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan tır sürücüsü Metin B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.