Feci ölüm! Küçük çocuk surlardan düştü

Diyarbakır Surları'ndan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, dün Van’dan ailesiyle Diyarbakır’a gelen ve surlara çıkan Zeynep Nursima Tümen (12), düşerek ağır yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tümen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.