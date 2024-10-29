Feci ölüm! Küçük çocuk surlardan düştü
Diyarbakır Surları'nda feci bir olay yaşandı. Van'dan ailesiyle kente gelen ve surlara çıkan 12 yaşındaki Zeynep Nursima Tümen, düşerek ağır yaralandı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Diyarbakır Surları'ndan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, dün Van’dan ailesiyle Diyarbakır’a gelen ve surlara çıkan Zeynep Nursima Tümen (12), düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tümen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.