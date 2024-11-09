Feci ölüm! Beton karışımının içine düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir beton karışımı tedarik tesisinde, kopan hortumun dolanması sonucu 3 metre aşağıdaki mıcır, çimento ve kumların karıştırıldığı makinenin içerisine düşen işçi Hasan Kılıç (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan beton karışımı tedarik tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre tesiste karışım makinesi çalıştığı sırada yağlama yapan Hasan Kılıç, kopan hortumun dolanması sonucu 3 metre aşağıdaki mıcır, çimento ve kumların karıştırıldığı makinenin içerisine düştü.

Çevredeki diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kılıç’a sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.