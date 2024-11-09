Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci ölüm! Beton karışımının içine düştü | Son dakika haberleri

        Feci ölüm! Beton karışımının içine düştü

        Kocaeli'de 19 yaşındaki işçi Hasan Kılıç, mıcır, çimento ve kumların karıştırıldığı makinenin içine düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feci ölüm! Beton karışımının içine düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir beton karışımı tedarik tesisinde, kopan hortumun dolanması sonucu 3 metre aşağıdaki mıcır, çimento ve kumların karıştırıldığı makinenin içerisine düşen işçi Hasan Kılıç (19), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan beton karışımı tedarik tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre tesiste karışım makinesi çalıştığı sırada yağlama yapan Hasan Kılıç, kopan hortumun dolanması sonucu 3 metre aşağıdaki mıcır, çimento ve kumların karıştırıldığı makinenin içerisine düştü.

        Çevredeki diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kılıç’a sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Habertürk Anasayfa