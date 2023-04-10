Feci kaza! Tramvay anne ve oğluna çarptı

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen anne ve oğlu tramvayın altında sıkıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gitti. Yapılan ilk kontrolde anne Menal Şahade'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu İbrahim Şahade ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Anne Şahade'nin cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Menal Şahade'nin cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Vatman Dursun Ali Haydar da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.