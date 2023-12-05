FBI, izinsiz gözetleme yapma yetkisi istiyor

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FBI Direktörü Wray, ABD Senatosu Adalet Komitesine FBI'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası'nın 702. maddesi kapsamında FBI'ye geniş gözetleme imkanı veren yetkilendirmenin 31 Aralık'ta sona ereceğini hatırlatan Wray, söz konusu yetkinin ABD'nin ulusal güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Wray, hükümetin yurt dışında izinsiz gözetim yapma ve yürütme yetkisinin siber ve terör tehditlerine karşı çok önemli olduğunu savunarak, "702 yetkilerimizin süresinin dolması, FBI'nın Amerikalıları bu tehditlerden koruma becerisi açısından yıkıcı olacaktır." diye konuştu.

İRAN VE ÇİN'DEN YAPILAN SİBER SALDIRILAR

İran ve Çin'den yapılan siber saldırıları dile getiren Wray, FBI'nın elinden 702 yetkisinin alınmasının "bir tür tek taraflı silahsızlandırma olacağı" uyarısında bulundu.

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Wray, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları işaret ederek, ABD'ye yönelik terör saldırısı olasılığının "benzeri görülmemiş" seviyeye ulaştığını söyledi.

Her yerde tehdit için uyarı ışıkları gördüğünü kaydeden FBI direktörü, "Tüm tehditlerin veya bu kadar çok tehdidin aynı anda arttığı bir zamanı hiç görmedim." ifadesini kullandı

YABANCI İSTİHBARAT GÖZETLEME YASASI'NIN 702. MADDESİ TARTIŞMALARI

ABD Federal Kolluk Kuvvetlerine ABD dışındaki hedefleri izinsiz gözetleme yetkisi tanıyan Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası'nın 702. maddesi, son yıllarda, özellikle yabancı hedeflerin yanında ABD vatandaşlarının da özel verilerinin toplandığının ortaya çıkmasından sonra Kongre’de yasa yapıcılar tarafından inceleme altına alınmıştı.

Kongre'de iki parti üyelerinden oluşan grup geçen ay, ABD vatandaşlarının iletişimlerinin gözetlenmesine yeni sınırlamalar getiren ve yabancı istihbarat gerekçeleri ile Amerikalılar hakkında izinsiz casusluk ve aramaları yasaklayan bir tasarı sunmuştu.

Hükümet yetkilileri ise 702 kapsamında toplanan bilgilerin siber tehditlere karşı koymak ve ABD'ye yönelik yabancı istihbarat operasyonlarını engellemek için hayati önem taşıdığını ileri sürmüştü.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.