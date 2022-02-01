Fatma Girik'in kardeşinden suç duyurusu!

AA

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının vefatında 'ihmal' bulunduğu gerekçesiyle olayın araştırılması için hastane yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Fatma Girik ve kardeşi Günay Girik

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Fatma Girik'in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcının hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirten Centilmen, "Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor. Hastane test için bin lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor. Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Fatma Girik ve yeğeni Ahu Turanlı

Centilmen, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini kaydetti.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi 24 Ocak'ta Bodrum'da toprağa verilmişti.

FATMA GİRİK HAKKINDA

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışması Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

Memduh Ün ve eşi Fatma Girik

180'den fazla filmde rol aldı. İlerleyen yıllarda siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Antalya Altın Portakal Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu (1965 - Keşanlı Ali Destanı)

* En İyi Kadın Oyuncu (1967 - Sürtüğün Kızı)

* Yaşam Boyu Onur Ödülü (1998)

Adana Altın Koza Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu (1969 - Büyük Yemin ve Ezo Gelin)

* En İyi Kadın Oyuncu (1970 - Boş Beşik)

* En İyi Kadın Oyuncu (1971- Acı)

* Yaşam Boyu Onur Ödülü (2006)

Ankara Film Festivali

* Aziz Nesin Emek Ödülü (2007)

Sadri Alışık Ödülleri

* Onur Ödülü (2007)

2005’te Memduh Ün’ün yönettiği ‘Sinema Bir Mucizedir’den sonra hiçbir sinema filminde rol almadı. Oysaki sinema kariyerinin ‘Altın Yılı’na sadece iki yıl kalmıştı.

Oyunculuğu top yekûn 2012’de rol aldığı ‘Babalar ve Evlatlar’ adlı TV dizisinden sonra bırakan Fatma Girik, özellikle sert mizaçlı kadın rolleriyle Türk sinemasının efsanelerinden biri olmayı başardı.