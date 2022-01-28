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Geçtiğimiz pazartesi günü tedavi gördüğü özel bir hastanede Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınarak Adliye Camisi'ne götürüldü.

Törene katılanlar Fatma Girik'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Törene; Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

HAYAT ARKADAŞININ YANINA DEFNEDİLDİ

Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan namazın ardından Fatma Girik'in cenazesi, Torba Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Girik, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

GÜNAY GİRİK: HEM ABLAM HEM DE YOLDAŞIMDI

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam hem de yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü ve 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik." dedi.

BORA GENCER: BİRLİKTE OYNAMAK NASİP OLDU

Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise, "Allah, Fatma Girik ile birlikte 'Bize Ne Oldu' dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Kendisi, koronavirüs yüzünden çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

FATMA GİRİK HAKKINDA

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışması Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İlerleyen yıllarda siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Antalya Altın Portakal Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu (1965 - Keşanlı Ali Destanı)

* En İyi Kadın Oyuncu (1967 - Sürtüğün Kızı)

* Yaşam Boyu Onur Ödülü (1998)

Adana Altın Koza Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu (1969 - Büyük Yemin ve Ezo Gelin)

* En İyi Kadın Oyuncu (1970 - Boş Beşik)

* En İyi Kadın Oyuncu (1971- Acı)

* Yaşam Boyu Onur Ödülü (2006)

Ankara Film Festivali

* Aziz Nesin Emek Ödülü (2007)

Sadri Alışık Ödülleri

* Onur Ödülü (2007)

2005’te Memduh Ün’ün yönettiği ‘Sinema Bir Mucizedir’den sonra hiçbir sinema filminde rol almadı. Oysaki sinema kariyerinin ‘Altın Yılı’na sadece iki yıl kalmıştı.

Oyunculuğu top yekûn 2012’de rol aldığı ‘Babalar ve Evlatlar’ adlı TV dizisinden sonra bırakan Fatma Girik, özellikle sert mizaçlı kadın rolleriyle Türk sinemasının efsanelerinden biri olmayı başardı.