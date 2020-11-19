Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru

Başarılı dalışçı, Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 kez dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.
Fatma Uruk, ilk gün "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 70 metreyle Türk sporcu Derya Can'a aitti.
İkinci günde 32 yaşındaki sporcu, "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dünya rekorunu kırmayı başardı.
Fatma Uruk, bugün ise "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduğu rekoru 77 metrelik yeni dalışıyla geliştirdi.
KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika'da başarılı dünya rekoru denemeleri yapan serbest dalışçı Fatma Uruk'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda üç gün boyunca dünya rekoru denemeleri gerçekleştiren Fatma Uruk için bir tebrik mesajı yayımladı.
Tebrik mesajında Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Meksika'da dünya rekoru denemeleri için uzun süredir çalışmalarını sürdüren rekortmen sporcumuz, hedefine ulaşarak üst üste üç dünya rekoru kırdı. Fatma Uruk kardeşimizin hedefine ulaşma noktasında göstermiş olduğu çaba ve aldığı başarılar bizleri gururlandırmıştır. Bizler, bakanlık olarak her zaman yanında olacağız. Sen yeter ki yeni rekorlar için yola çık."
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