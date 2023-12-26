Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos'la anlaşmak üzere! Tecrübeli çalıştırıcı yarın Atina'ya gidecek
Giriş: 26.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:29
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör yarın Atina'ya gidecek.
Tarafların yarın masaya oturarak detaylar üzerinde de el sıkışması ve işi resmiyete dökmesi bekleniyor.