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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!

        Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos'la anlaşmak üzere! Tecrübeli çalıştırıcı yarın Atina'ya gidecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:29
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        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
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        Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

        Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör yarın Atina'ya gidecek.

        Tarafların yarın masaya oturarak detaylar üzerinde de el sıkışması ve işi resmiyete dökmesi bekleniyor.

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