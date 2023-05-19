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Fatih Terim: Florya'ya hep beraber sahip çıktık

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, "Florya'ya hep beraber sahip çıktık. Orayı büyük bir ailenin merkezi yaptık. Oradan da birçok oyuncu Galatasaray'a hizmet etti, çok büyük başarılar elde etti. Bugün de Galatasaray böyle bir merkezin açılışını yaptı. Ümit ediyorum ki Florya'dan çok daha güzel olacak" dedi

Giriş: 19.05.2023 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Terim: Florya'ya hep beraber sahip çıktık
DHA

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni; başkan Dursun Özbek, kulübün eski başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve camianın önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Temel atma töreninin ardından sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Böyle tesislerin, kulüpler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Fatih Terim, "Belli ki özlemişsiniz, öyle görünüyor. Tabii kulübün antrenman merkezleri, kulüpler için çok önemlidir. Burada her yaştan sporcuyu en iyi şekilde antre eden durumda olmak isterler. Dünyada son yıllarda baktığınızda Avrupa'nın çeşitli yerlerinde antrenman merkezlerinin çok modern yapıldığını görüyoruz. Onun için antrenman sahası arayarak, boş bulduğu yerde antrenman yapan bir nesilden gelen ben, daha sonra Florya'ya hep beraber sahip çıktık. Orayı büyük bir ailenin merkezi yaptık. Oradan da birçok oyuncu Galatasaray'a hizmet etti, çok büyük başarılar elde etti. Bugün de Galatasaray böyle bir merkezin açılışını yaptı. Ümit ediyorum ki Florya'dan çok daha güzel olacak. Oranın biriktirdiği anı ve başarıların üstüne çıkacak inşallah. Ülkemizde bunun bir an önce herkes tarafından yapılması gerekiyor, geç kaldığımızı düşünüyorum. Başarıda çok büyük rol oynayan şeylerden birisi de merkezlerdir. Orayı tekrar bir aile yapmak, oranın önemini anlatmak, oranın sihirli havasını gençlerin hissetmesini sağlamak kurumlara, kulüplere çok büyük başarılar getirir. İnşallah hayırlısı olur. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Sayın başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bir de Akif Bey var unutmayalım. Buralar için beraber çok toplantı yaptık. Ona da teşekkür ederiz. Böyle kazandırılacak her tesis, ülkemize yapılacak en büyük hizmettir" şeklinde konuştu.

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