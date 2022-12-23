Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

"Tutarlı olmayan insan hata yapar. Dünyanın en zeki insanları sporculardır. Zeki olmasa spor yapamaz. Duruşunuzdan her şeyi çözebilirler ve anlayabilirler. 'Hocamız da korkuyor' derse bir oyuncu aleyhinize olur. Sizin duruşunuz oraya bir mesaj veriyor. Yalan da söyleseniz anlarlar. Belhanda 'bir gün gittim sordum hocam ben niye yokum' diye 'çünkü ben hocayım' demişim. Muhakkak izah ederim bunu ama izah etmek zorunda olmadığımı ifade etmek istiyorum. Belhanda çok karakterli bir çocuk. Kolay kolay yönetilemeyecek bir oyuncu. Teknik adam çok yönlü bir adam artık."