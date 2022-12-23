Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

"HAFTANIN ALDATANINI SEÇELİM"
"Bundan 7-8 sene önce futbol direktörüyken ben, bu konuyu konuşmuştuk. 1 dakika 40 saniyede attığımız taç var. 3 dakikada attığımız frikik var. Böyle böyle 45-50 dakika yok. Kalecinin 1.dakikadan itibaren vakit geçirme isteği olmaması gerekir. Olursa da sizin çok çabuk kullanmanız gerekir. Ben şunu önerdim; görsel yayınlar çok önemli. Türk milleti gördüğüne inanır. Haftanın oyuncusunu seçiyoruz, takımını seçiyoruz falan... Haftanın aldatanını da seçelim. İlk görüntüler 18 takımdan olsun. Her hafta seçeceğiz. Biz de görelim. birkaçını gösterirlerse taraf tutuyor olabilir. Bizde 18 oyuncu bulunur."