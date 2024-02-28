Fatih'teki Bulgur Palas hizmete açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilen Bulgur Palas, yaşam merkezi olarak hizmet vermeye başladı
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Fatih'teki Bulgur Palas'ın önünde yapılan açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihe sahip çıkmanın uygarlığın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.
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İstanbul gibi kadim bir şehirde tarihe sahip çıkmanın aynı zamanda çok özenli davranmayı da gerektirdiğini dile getiren İmamoğlu, "Mutlaka bilimin, uzmanlığın yol göstericiliğinde hareket etmelisiniz" dedi.
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İmamoğlu, Bulgur Palas'ın uzun yıllar Osmanlı Bankası'nın arşivinin bulunduğu depo olarak kullanıldığını anlatarak, bu binayı 2021 yılında satın alıp restorasyon yaptıklarını kaydetti.
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İnsanların Yenikapı'dan, metro durağından ve tramvaydan yürüyüp binaya ulaşabileceğini aktaran İmamoğlu, bölgede yürüyüş alanlarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.
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Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, açılışın ardından Bulgur Palas ve çevresini gezdi.
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