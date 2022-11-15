Fatih'te üç araç birden yanıyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobilde başlayan yangından yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı.

İtfaiye ekipleri Kocamustafapaşa Caddesi'nde araçlardan yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.



Cep telefonu kamerası görüntülerine yansıyan yangında alevlerin arasından patlama sesleri de duyuldu.

Ayrıntılar geliyor...