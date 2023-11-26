Fatih'te metruk bina 2 otomobilin üzerine çöktü
Fatih'te metruk bir binadaki kısmi çökme nedeniyle park halindeki iki otomobil zarar gördü
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İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'taki metruk binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
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Çökme nedeniyle park halindeki iki otomobilde hasar oluştu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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Mahalle sakini Ramazan Seyhan, "Gece 03.00-03.30 sıralarında gece büyük bir ses duyduk. Balkona çıktığımızda gürültünün nereye zarar verdiğini göremedik. Ama sabah kalktığımızda bizim binanın yanında boşluktaki iki araçta hasar olduğunu gördük" dedi.
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