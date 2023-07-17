Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Fatih'te boş bir binanın balkonu çöktü

        İstanbul Fatih'te daha önce boşaltılmış 2 katlı bir binanın birinci katındaki balkonu çöktü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boş bir binanın balkonu çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fatih'te daha önce boşaltılmış olan bir binanın balkonu çöktü.

        Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Mesnevihane Sokak'taki 2 katlı boş bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

        Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına şerit çekildi.

        #balkon çöktü
        #Fatih
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Filenin Sultanları şampiyon!
        Filenin Sultanları şampiyon!
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        La Palma'da yangın: Binlerce kişi tahliye edildi!
        La Palma'da yangın: Binlerce kişi tahliye edildi!
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması
        "Paredes'te işlem tamam"
        "Paredes'te işlem tamam"
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın
        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Tadic resmen açıklandı
        Tadic resmen açıklandı
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma