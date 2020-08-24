Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal nereli? soruları ünlü sunucunun hayatından detayları merak eden vatandaşların gündeminde. Fatih Portakal, FOX TV Ana Haber bülteni sunuculuğundan ayrılarak emekli olmak istediğini açıkladı. Fatih Portakal ile ilgili detaylar haberimizde.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

2 Şubat 1967, Nazilli (Aydın) doğumlu Fatih Portakal, ilk öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Fatih Portakal, 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi için Avustralya'ya gitti. 1997'de Türkiye'ye dönen Portakal, 2005 yılına kadar Star TV'de muhabirlik yaptı. Daha sonra Kanal D'de görev alan Portakal, 2010'da Fox TV'ye geçti. 2010-2013 arasında Çalar Saat programını sunan Portakal, 2013'ten bu yana kanalın ana haber sunuculuğunu yaptı.

Portakal'ın "Ses'siz" ve "Aklımla Dalga Geçme" adlı kitapları da bulunuyor.

FATİH PORTAKAL'IN EŞİ KİMDİR?

Fatih Portakal, 1997 yılında Armağan Toper ile evlendi. Aslında çevre mühendisi olan Armağan Portakal, bir dönem büyük bir firmanın pazarlama yöneticiliğini yaptıktan sonra bir süredir, İzmir'in Seferihisar ilçesinde çiftçilik yapıyor. FOX TV'den emekli olarak ayrılan Fatih Portakal da çiftçilik hayatını sürdüreceğini duyurdu.