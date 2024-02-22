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        Haberler Ekonomi Para Bugün gözler Merkez Bankası'nda: Fatih Karahan başkanlığındaki ilk faiz toplantısından ne bekleniyor - Para Haberleri

        Bugün gözler Merkez'de

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılması bekleniyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.02.2024 - 08:33 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:45
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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Fatih Karahan başkanlığında toplanacak ve saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

        PPK son olarak geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekti.

        PPK, 2023'te haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. Aralık ayında ise 250 baz puanlık artırıma gidilmişti. Geçen ayki kararla beraber son 8 toplantıda 3650 baz puanlık faiz artırımına gidilmiş oldu.

        Bugün ise Merkez'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Geçen ayki PPK karar metninde "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadeleri yer almıştı.

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        "GEREKLİ SIKILIĞA ULAŞILDI"

        Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan da 8 Şubat'ta gerçekleştirdiği Enflasyon Raporu sunumunda benzer bir şekilde gerekli parasal sıkılığa ulaştıklarını düşündüklerini ifade etti. Karahan enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde ise parasal sıkılık düzeyinin gözden geçirileceğini sözlerine ekledi.

        Piyasa beklentisi de bu yönlendirmelere paralel bir şekilde bugünkü toplantıda 'pas geçilmesi' şeklinde oluştu.

        ANKETLER NE DİYOR?

        Bloomberg HT'nin bugünkü faiz kararına ilişkin anketine katılan 25 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmasını beklediğini bildirdi. Bu anket döneminde 22 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı. Buna göre piyasanın Şubat’ta, 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 40 seviyesi oldu.

        AA Finans'ın anketine katılan 14 ekonomistin de tamamı politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngördü. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36.25 oldu.

        Benzer şekilde Foreks Haber anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağını öngördü. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 16 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 38.75 oldu.

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        "KISA VADEDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ"

        QNB Finansbank Ekonomisti Deniz Çiçek, TCMB'nin Şubat PPK kararında para politikasında gerekli sıkılık düzeyine ulaşıldığını belirttiğini ve faiz artırımlarını sonlandırdığını hatırlatarak, Merkez Bankası'nın ayrıca, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş olana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar politika faizinin sabit bırakılacağını söylediğini anımsattı. Deniz Çiçek, tüm bunlarla beraber Banka tarafından enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ilave parasal sıkılaşma yapabileceğinin işaretinin de verildiğine dikkat çekti ve "Bu mesajlar doğrultusunda kısa vadede politika faizinde değişiklik beklemiyoruz. Sonraki dönemdeki kararlar ise enflasyon gelişmelerine bağlı olacaktır. Bizim beklentimiz, en azından son çeyreğe kadar politika faizinin mevcut seviyede tutulması, sonrasında ise enflasyonun eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak faizlerin kademeli olarak indirilmesi yönündedir" dedi.

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        "SÖZLÜ VE YAZILI TEYİD BEKLİYORUZ"

        Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

        TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde "gerekli olduğu sürece" tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini beklediklerini belirten Drimal, bunun 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebileceğini ifade etti.

        "YATIRIMCILAR GÜVENCE ARAYABİLİR"

        In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

        TCMB Başkanı Karahan'ın Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki "Politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyon beklentileri, fiyat belirme davranışları, kamu harcama ve vergi politikası, ücretler, özel tüketim, gibi unsurların enflasyon görünümünde tahminimizden belirgin bir sapmaya yol açacağının anlaşılması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak" ifadelerini anımsatan Matys, yatırımcıların enflasyonun hedefle uyumlu hale gelene kadar TCMB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti.

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