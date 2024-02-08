TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
2024'ün ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan enflasyon tahminlerinde önceki sunuma göre değişikliğe gitmediklerini açıkladı. Buna göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini yüzde 14, 2026 yıl sonu tahmini ise yüzde 9 olarak korundu. Karahan gerekli parasal sıkılığa ulaştıklarını düşündüklerini ancak enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde parasal sıkılık düzeyinin gözden geçirileceğini ifade etti. Sunumun ardından Karahan, basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını cevaplıyor
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiriyor.
İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:
-Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
-Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.
-Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.
"ORTA VADEDE EKONOMİMİZİ KALICI FİYAT İSTİKRARINA ULAŞTIRACAĞIZ"
-Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.
-2024 yılında, parasal aktarımın gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, yurt içi talepte dengelenme ile birlikte, cari dengede iyileşme sürecinin devamını öngörüyoruz.
-Enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir. Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır.
-Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimleri devam etmektedir.
-Merkez bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.
"PARASAL DURUŞUMUZU KORUMAKTA KARARLIYIZ"
-Sıkılaşma adımlarımızla Türkiye'de talepte dengelenme başlamıştır. Yurt içi talebin dezenflasyon yönünde ilerlemesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız.
-Göstergeler, enflasyonda tahmin ettiğimizden daha hızlı gerilemiş bir ana eğilime işaret etmektedir. Bu durum, parasal sıkılaştırmanın fiyatlama davranışlarını öngördüğümüzden daha güçlü etkilediğini ima etmektedir.
-Enflasyonun ana eğiliminde hedeflediğimiz patikayla uyumlu, belirgin bir iyileşme görmeyi, para politikasının seyri açısından önemli buluyoruz.
"GEREKLİ SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"
-Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığımızı düşünüyoruz. Gerektiği ölçüde bu seviye sürdürülecektir.
-KKM’nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir.
-Parasal sıkılaştırma sürecinde, kredi ve mevduat faiz oranları da yükselmiş, finansal koşulların sıkılaşması sağlanmıştır.
-Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Son düzenlemeler ile TL mevduatın payının artırılması ve KKM’den TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
-Mevduat faizleri ve TL mevduat payı, politika çerçevemizin önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir.
-Rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
-Likidite sterilizasyonuna ön alıcı bir anlayışla ve güçlü şekilde devam edeceğiz.
"GÖRÜNÜMDE BOZULMA OLURSA SIKILIK GÖZDEN GEÇİRİLECEK"
-Politika faizinin ocak ayında ulaştığı seviye ve parasal aktarımı güçlendirmek için atmakta olduğumuz destekleyici adımlarla birlikte, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz.
-Politika faizinin mevcut seviyesini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdüreceğiz.
-Enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde, parasal sıkılık gözden geçirilecektir.
ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ
-2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak tahmin edilmektedir.
-Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir.
-Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir.
"ŞU ANDA EK FAİZ ARTIŞI GEREKLİLİĞİ DEĞERLENDİRMİYORUZ"
-Şu anda ek faiz artışı gerekliliği değerlendirmiyoruz. Bizim görevimiz fiyat istikrarıdır, bunun için gerekli kararları almakta kararlıyız, reel ekonomiye yansımalarını da gözetiyoruz.
-Son dönemde rezervlerdeki düşüşün sebeplerinden biri KKM'den yabancı paraya dönüşlerin artması.
Devamı geliyor...