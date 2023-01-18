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Andrea Pirlo basın toplantısına katılmadı!

Fatih Karagümrük´te teknik direktör Andrea Pirlo, Başakşehir maçının ardından hakemlere tepki olarak basın toplantısına katılmazken, flaş röportaja da oyuncu verilmedi.

Giriş: 18.01.2023 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo basın toplantısına katılmadı!
DHA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada seri penaltı atışlarına gidildi. Başakşehir, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelede uzatma bölümünde verilen penaltıya tepki gösteren Fatih Karagümrük, penaltı atışlarında ise kalecileri Viviano'nun kurtardığı penaltının tekrarlanma kararıyla tepkisini artırdı.

Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Kulübü´nden alınan bilgiye göre; uzun süredir yaşanan hakem hatalarına tepki olarak basın toplantısı ve flaş röportajlara katılmama kararı alındığı öğrenildi.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular, soyunma odası koridorlarında mücadelenin hakemi Mert Güzenge'yi alkışlayarak protesto etti.

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