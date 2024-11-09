Fatih Karagümrük: 6 - Yeni Malatyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti. Papy Djilobodji, Joao Camacho, Göktan Gürpüz (2), Didier Lamkel ve Wesley'in golleriyle farklı kazanan Fatih Karagümrük, puanını 21'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise haftayı -3 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 6-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5'te Papy Djilobodji, 12'de Joao Camacho, 36 ve 49. dakikalarda Göktan Gürpüz, 45+3'te Didier Lamkel ve 69. dakikada Wesley kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise 34. dakikada Mert Miraç Altıntaş kaydetti.
İstanbul ekibinde forma giyen Daniel Johnson, 24. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 21'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise -3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.