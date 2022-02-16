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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Gemisi'nin yeni sondaj çalışmasına başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada " Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz’deki 3. arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde, 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız". dedi