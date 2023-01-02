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Yıldız haritaları 2023 için neler söylüyor? Nasıl bir yıl bizi bekliyor? 2023'te kimler dikkatli olmalı, kimlerin yüzü gülecek? Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında ünlü astrologlar Hande Kazanova, Zeynep Turan ve Aygül Aydın öngörülerini anlatıyor.

İşte 2023 öngörüleri...

"İLAÇLARLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ SIKINTILARIMIZ OLACAK"

HANDE KAZANOVA (ASTROLOG): 2023 gerçekten çok önemli bir yıl. Aslında 2020'den beri yepyeni bir döngüye merhaba demiştik. 200 yıllık hava elementinde yeni bir döngü başlamıştı. Dünya genelinde ekonomiyle uğraşma, para sistemleri ve bununla ilgili alanlarda değişimlere bizi itmesi. 2023 konunun değiştiği yıl. Satürn gezegeni Kova burcundaydı. Satürn, Kova Burcu'nda Jupiter'le birleşmişti. Son 2,5 yıldır sosyal çevremiz daraldı. Kendimizi dışarı atamadık, özgürlükler azaldı. Pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Satürn, Kova burcunda özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Şimdi artık son burç, Balık burcuna geçiyor. 7 Mart tarihini izleyicilerimiz not etsin. Yepyeni bir dönem başlıyor. Geçişler çok da kolay olmayabilir. Bir kere Balık burcu empatiyle, duygusallık, romantizm, evrensel sevgi, şifalanmayla çok bağlantılı bir burç. Önümüzdeki süreç romantiklikle değil gerçekliklerle dünyaya bakacağı bir dünyaya giriyoruz. İçme suyu ve deniz suyu en önemli konularımızdan biri olacak. Okyanusta yaşayan canlılar. Tüm dünyada denizlerde ciddi sıkıntıların, problemlerin olması sözkonusu. 1,5 yıl boyunca konumuz bu olacak. 2012 yılından bu yana Neptün, Balık burcunda ilerlemekteydi. Neptün hayallerin gezegeniydi. İlaçlar ve sıvılarla ilgili kritik bir döneme giriyoruz. İnançlarla ilgili de yeni bir döngü içine gireceğiz. İlaçla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız olacak. Mart ayı sağlıkla ilgili konularda bir tetiklenme olacak.

"MART'IN SONLARINA DİKKAT! ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM OLACAK"

AYGÜL AYDIN (ARAŞTIRMACI-YAZAR, ASTROLOG): Vücudumuzdaki sıvı azlığı da söz konusu. Eklemlerdeki sıvı azlığı, dizlerdeki rahatsızlıklar. İzleyicilerimiz sadece zamanı anlasınlar. 'Ben bu çağdayım' dedikleri zaman kazanırlar. Engellenmeler, kısıtlanmalar tekrar gelir mi kaygılarımız var. Bu sefer havadan gelenlerin yarattığı problemler var. Mart ayı çok önemli olacak. Güneş çıkıyor, batıyor, görüyoruz. Ama biz astrolog olarak 'güneş çıkacak' diyoruz. Bu mantıkla işliyoruz. Mart ayında dikkat diyoruz. Satürn balık burcuna geçerken birtakım değişimler olacak.

"2023 MART'TAN İTİBAREN ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER OLABİLİR"

ZEYNEP TURAN (ASTROLOG): Maskesiz dünyaya Nisan ayında başlamıştık. 2023'te Türkiye'de ve dünyada çok büyük kararlar alınacak. Madem denizlere indik. Pasifik çok konuşulacak. Denizaltı nükleer denemelerinin belki ilk duyurularını göreceğiz. 2019'da gezegen kavuşumları kitlesel olayların başlangıcıydı. Kollektif bir seneydi. 2022 Jupiter-Neptün'ün kavuşumu o kadar özel bir açıydı ki. Bu gezegen kavuşumları başlangıçsa bizler de bunları kendimize göre istatistikler çıkarırız. Herkesin kişisel istatistikleri vardır. 2023 Mart'ından itibaren çok önemli değişimler olabilir. Hindistan'da 7 şehirden geçen Ganj Nehri'nden veba çıkabilir. Türkiye komşularıyla çok önemli kararlar alabilir.

"UKRAYNA İLE RUSYA SAVAŞI'NIN SERT BİR NOKTADA GÖRECEĞİZ"

KAZANOVA: Çabuk hareket eden gezegenler Dünya'yı geçtikleri zaman, biz onları geri gider gibi görüyoruz. Hiçbir gezegen geri hareket etmez. Dünyadan gözlemlenince öyle sanılır. Merkür gerilediğinde iletişim, ticarette problemler olur. Mars çok önemli, hayat ve savaş enerji. Herkesin girişimleri, hayat enerjisiyle ilgili konularda kendileri sıkıntıda hissetmenin ana sebebi Mars'ın geri hareketi. Biri bize savaş açtığında biz ona yeteri kadar tepki vermiyoruz. Mars gerilerken kimse kimseyle kavga etmemeli, kimse kimseye savaş açmamalı. 12 Ocak'a kadar bu böyle. Ukrayna ve Rusya savaşı önümüzdeki dönemde de devam edecek. Çok daha sert bir noktaya gittiğini göreceğiz. Türkmenistan, Tacikistan, Kosova, Azerbaycan, Estonya'nın bu anlamda çok ciddi anlamda tetiklendiğini söyleyebilirim. Buralarda çok hızlı gelişmeler yaşanabilir. Avrupa'da da işin içine Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan'da rejim değişiklikleri beklenebilir. Kitlesel problemler yaşanabilir. 2024 yılında buralarda bence kıyamet kopabilir.

"AVRUPA ÜLKELERİ PUTİN'LE MASAYA OTURMAK ZORUNDA KALACAK"

TURAN: Benim öngörüm Ukrayna parçalanacak. ABD de izin verecek. Putin'in işgali kabul edilecek. Bugün Putin'e ambargo uygulayan Avrupa ülkeleri tekrar masaya oturmak zorunda kalacak. 2023 Ekim'inde Rusya-Ukrayna savaşı belli bir noktaya geldikten sonra diplomasi masası kurulacak.

KAZANOVA: Putin'in bu sene yaptığı her şey halkı tarafından sorgulanacak. 2025-26 yılları Putin'in bence devrilmeye yatkın olacağı yıllar.

"2023 YILINDA YUNANİSTAN'DA HALK SOKAĞA DÖKÜLECEK"

TURAN: Amerika, Ukrayna'nın bölünmesini istiyor. Putin olsa da olmasa da Ukrayna bölünecek. Yunanistan'la Türkiye NATO üzerinden maalesef birtakım gerginlikler yaşayacak. Yunanistan'ın yayılmacı tavrı başını ağrıtacak. Yunan halkı sokağa dökülecek. Tıpkı Fransa'da Sarı Yelekliler gibi. Türkiye dertlerinden çıkar. Türkiye'de sokak hareketleri gözükmüyor.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE ŞAŞIRTICI GELİŞMELER OLABİLİR"

Plüton Kova insanlara kendi hayatlarının liderleri olmayı gösterecek. Sistem biraz mecbur bırakacak. 28 Şubat tarihine dikkat çekmek istiyorum. Türkiye açısından büyük sır, belge ve konuların biraz ortaya çıkması, gündemin bu tarz konularla değişmesi gibi konular. Bu dünya üzerinde de olabilir. Türkiye-Amerikan ilişkilerinde şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Çok da pozitif olmayabilir. Biz Rusya'ya yaklaştıkça Amerika bizi kazanmaya çalışacak. Ama NATO'da Yunanistan üzerinden bizim canımızı sıkmak isteyecek. Türkiye'de fazla su sorunu olmayacak. Türkiye olarak susuzlukla ilgili çok büyük sıkıntı yaşamayacağız. Türkiye tarımda da yasal düzenlemelerden tutun birçok konuda farklı düzenlemeler gelecek. İklimsel olarak Amerika'nın, Avrupa'nın ciddi doğal olaylarıyla karşı karşıya kalabilir.

"TÜRKİYE GÖÇMEN VE SURİYE MESELESİNDEN KURTULACAK"

TURAN: Göçmen meselesi Türkiye'de çözüme doğru gidecek. Esat'la diplomasi masasına oturulacak. Ülkemizdeki bu göçmen politikası tamamen değişecek. Türkiye'de göçmenle ilgili, Suriye ile ilgili yükten yavaş yavaş kurtulacağız. Erken seçim olabilir. 16 Mayıs - 21 Nisan tarihleri arasında olabilir.

KAZANOVA: Şimdiye kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı seçim hiç retroya denk gelmedi. 7 Haziran'da retroya denk geldi, onu da iptal edip Kasım'a gidildi. Türkiye'nin tepe noktasını besleyecek. Ay verimli burçlarda iken seçilmiş günler olabiliyor. Onun için ben Merkür retrosuna denk getireceğini düşünmüyorum.

TURAN: YSK'nın kendisi retroları tarih seçmedi. İstanbul ve büyükşehirleri sayın Cumhurbaşkanımızın kaybedeceğini 2018'de tek kalemde yazdım. 20 Nisan'dan sonra 16 Mayıs'tan önce bir seçim olabilir.

"İKİNCİ ANAYASA BAŞKANI KADINLA TANIŞABİLİRİZ"

KAZANOVA: 20 Nisan'da güneş tutulması var. Burada özellikle yakın bölge operasyonları, askeri müdahalelerin ve agresyonun yükseleceği dönem. Burada önemli güç çekişmelerin devrede olacağını görüyoruz. Libya ve Roma, Berlin, Prag, Kopenhag karışabilir. Tutulmaların dünya genelinde nerede hatlarının geçtiği çok önemli.

TURAN: Sağlıkta, eğitimde yeni düzenlemeler gelebilir. Yargı hızlanabilir. İkinci Anayasa Başkanı kadınla tanışabiliriz. Güçlü bir yıldan geçiyoruz. 6'lı Masa'nın sürpriz ve Türkiye'nin kucaklayabileceği bir aday çıkarılabileceğini düşünüyorum. Ocak'ın ikinci haftasında açıklanabilir. Bu hafta yüzde 50'ye yakın emeklilikle ilgili oranı çıkarabilirler. Bence yüzde 50 oranında emekliye zam açıklanacaktır.

"MAYIS AYINA KADAR EKONOMİK SARSINTILAR OLABİLİR"

Daha kontrollü bir para politikasının yıla damga vuracağını gösteriyor. Buradan bizi izleyen herkese 21 Ocak'ta Kova burcunda yeni ay var. Savaş enerjisinin, yenilenme enerjisinin devrede olduğu bir alanı temsil ediyor. Biraz da herkesin kendini düşüneceği, bencil olacağı dönem. 16 Mayıs'tan sonra dönem bambaşka şans konularının devreye gireceğini görüyoruz. Mayıs, Temmuz, Ağustos ayları dikkat çekiyor. 5 Mayıs'ta ay tutulması var. Akrep burcunda olacak. Bu zaman banka işlemleri, dış borçlar, ödemeler konusunda kritik. 2023'ün Mayıs'ına kadar dünyadaki ekonomik sarsıntılar, Amerika'nın resesyonu, kripto dünyasının çok ciddi sarsılması. Haziran'a kadar bol bol parayı konuşacağımızın işareti.

"KEMAL BEY'İN ADAY OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

TURAN: Türkiye Cumhuriyeti'nde sistemde de isimlerde de değişiklikler olacak. 2023 Mart ayı çok önemli. Nisan'la Haziran arasında seçimden önce Anayasa'da sistem değişikliğiyle karşılaşabilir.

AYDIN: Seçimden önce parti kapatmalarını, açılmalarını duyabileceğiz.

TURAN: Bence Ekrem İmamoğlu'nun cezası onanmayacak.

"MERAL HANIM BÜYÜK KİTLELERİ ARKASINA ALABİLİR"

KAZANOVA: Mansur Bey'in haritası kuvvetli.

TURAN: Kemal Bey, son yaşanan olaylardan sonra bence aday olmayacağını düşünüyorum.

KAZANOVA: Sağlık sorunları sebebiyle de aday olmayabilir. Meral Hanım'ın haritasına baktığımızda çok büyük kitleleri arkasına alabilir. Birçok insan onu destekleyebilir. Çok önemli çalışmaları var. Bu aralar biraz zorlanıyor. Bazı girişimlerinde yanlış adımlar devreye girebilir, sonuçlar düşündüğü gibi olmayabilir. Meral Hanım'ın önümüzdeki dönemde haritasının kuvvetli olduğunu görüyorum. 8 Mart civarında dikkatli adımlar atmalı. Mart ayı dünya ülkelerinde de öyle.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAKANLAR DEĞİŞEBİLİR"

AYDIN: Daha önce bir kadın lider Tansu Çiller devreye girdi. 2023'ün 4 Haziran'ında rota yeniden hesaplanıyor denebilir. Cumhurbaşkanımızın haritasına göre şansını fazla görüyorum. Ama eskisi kadar daha fazla şanslı olarak yorumlamıyorum. Biraz kendini yorgun hissedebilir. Biraz daha koşullar onun için zorlayıcı olabilir. Ben süreci kendi yöntemlerle yönetebileceğini düşünüyorum.

TURAN: Türkiye-İsrail ilişkilerinde önemli adımlar atılacak. 18 Ocak'a kadar benim çalışmama göre bu günlerde seçimle ilgili süreçte iç politikada daha yumuşak bir dalgaya geçecek. Ekonomik sorunları 2023 Mart'a kadar düzeltmek için elinden gelen herşeyi yapacak. Önümüzdeki günlerde birtakım bakanları değiştirebilir.

KAZANOVA: Biraz sinirlerine hakim olmakta zorlanabilir. 6 Ocak bu bakımdan önemli.

AYDIN: İçeride sorunlar olabilir, çalıştığı insanlarla alakalı.

TURAN: Son dakika haberlerine şahit olacağız. Aday olmak için elinden geleni yapacaklardır.

AYDIN: Hava koşullarından hava yolu şirketlerin birtakım zorluklar yaşayabileceğini düşünüyorum.

"HAPİSHANELERDE KESİNLİKLE AF ÇIKACAK"

KAZANOVA: AK Parti'nin haritasında Mart ayı önemli. Nisan ayında agresif politika devrede olacak. Kendi içlerinde bazı şeylerinin değiştiğinin farkındalar. En çok 1-3 Mart tarihleri arasına dikkat. Nisan'da politik gerilim artacak. 6'lı Masa'nın bize sunacağı adayı bilmiyoruz. AK Parti ve diğer adayların buna nasıl hazırlandığını bilmiyoruz. 20 Nisan'daki tutulma da önemli. Bence hapishanelerde kesinlikle af çıkacak.

AYDIN: Güvenlik sorunları önümüzdeki süreçte çok önemli olacak.

KAZANOVA: 5 Mayıs'taki tutulma önemli tutulmalardan bir tanesi. İthalat ve ihracatta sorunlarla karşılaşabiliriz. Göçmenlerle ilgili konu ve olaylar artık eskisi gibi olmayacak. Önümüzdeki dönem belki dünyanın karışması, seçim sürecinden ötürü çok fazla ithalat ihracat olmayacak gibi.

"TÜRKİYE BU SEFER GÜÇLÜ MASALARDA OLACAK"

TURAN: Dünya çok ağır salgınla karşılaştı. Biz onu atlattıysak neleri atlatmayız diye düşünülebilir. Savaşların denizlere inmesi, farklı paktların kurulması, hammadde krizi, ekonomik krizler, resesyonlar, kriptolardaki sansasyonlar. Bizim toplamda 30 sınır kapımız var. Burada Kırklareli kazanan ilimiz olur. Bu sefer sınırlarımıza dayanan Batılıları görebiliriz. Biz krizlerde farklı fırsatları kazanan yapıya da sahibiz. Akdeniz, doğalgaz, Mısır'la ilişkilerimiz. Türkiye dış politikada o kadar masada olacak ki. Türkiye bu sefer güçlü masalarda yer alacak. Farklı oluşumların içinde yer alacak. Biz yaramızı saran olacağız, Haziran ayından sonra. Bir seçim ikinci bir seçimi doğurabilir.

AYDIN: Bu sene Koç ve Terazi'lerin zirvesindeyiz. Tutulmalar yaşanacak. Ne yapmak istiyorlarsa Koç ve Terazi'ler harekete geçsinler. Koç'lar bu seneye hazırlıklı olsunlar. Gerçekten çok büyük değişim ve dönüşüme geçecekler. Özellikle Mayıs ayından sonra Koç'lar çok iyi para kazanacağı döneme girecekler. Yurt dışına yerleşme projelerinde önemli bir aşama kaydedebilirler. Harekete geçmek istiyorlarsa bu sene o sene. 20 Nisan'daki tutulma özellikle 10 Nisan-20 Nisan arasında doğmuş olan Koç burcunda olanlar çok önemli değişiklikler yaşayanacak. Eğer hedefleri varsa, çok çalıştılarsa emeklerinin karşılığını alacakları zamandalar. Ekonomik alandaki kazançları iyi bir yatırıma dönüştürme fırsatları olabilir. Bu sene Koç'lar için iyi bir sene. Koç'lar sakin olup, planlarını harekete geçirmelidirler.

TURAN: Boğa burçları, geçmişe dair ne varsa toplama konusunda cömert olacaklar. 5 Mayıs'tan itibaren ilişkilerde, evliliklerde ne varsa bunları gözden geçirecekler. Şu anda yorgunlar. 28 Ekim 2023'e kadar tutulma onların etrafında dolaşıyor olacaklar. Yeteri kadar yorgun düştüler, bu sene mükafaatlandırılacaklar. Bir yerde çalışıyorlarsa tazminat, ayrılma. Hayat onlara en cömert yıl olarak nitelendiriyorlar. 18 Ocak'a kadar tedbirli olsunlar. Ani karar almasınlar. Boğa'lar düşünerek hareket ederler. Pratik zekaya sahipler. Ağustos ayına dikkat etmeleri gerekiyor. Nisan'a kadar büyük kararlar alabilirler.

AYDIN: Bu sene başkalarının sorumluluklarını almaktan vazgeçsinler.

TURAN: 2023'te Temmuz ve Ağustos aylarını iyi yönetmelerini tavsiye ederim. Bu yıl sürprizli bir yıl olacak. Sonlanmalar, bitişler. Yüzleşmeler de sözkonusu olabilir, başlangıçlar da sözkonusu olabilir. Şerler ve hayırların birbirine harmanlandığı bir yıldayız.

KAZANOVA: İkizler burcu için sosyal çevreleri aktif yıl. 16 Mayıs'a kadar arkadaşlık, çevre faktörleri, organizasyon, davetlerden yana çok büyük şans ve fırsatlar elde edebilirler. Kariyerlerinde hızlı ilerlemeler elde edebilirler. Yeni ortamlar, çevrelere girmekten korkmasınlar. Çevre, mühit, iş değiştirebilirler. 2024'ün ortasına kadar hazırlık yaptıkları dönem içindeler. Anne tarafın akrabaları, oradan gelecek güzel haberler. Eğer davanız varsa sonuçlanması gibi durumlar. Satürn, Balık burcuna geçiyor. Kariyer, hayat, amaç, hedefler. Yurt dışına yerleşmeyi düşünenler varsa çok şanslı bir süreç olacak. 11 Haziran - 27 Haziran tarihlerinde hayatlarıyla ilgili çok önemli kararlar alacak. Parasal konularda güzel şanslar karşılarına gelebilir. 21 Mart çok önemli. Burada attıkları adımların karşılığını ya da sonuçlarını 20 Nisan'daki tutulmayla beraber görecekler. Son 1,5 yıldan beri sağlıkla ilgili tutulmalar vardı İkizler'in. 12 Ocak'a kadar dikkatli olsunlar. İnanılmaz güzel şeye imza atabilirler.

AYDIN: Yengeçler bu yıl kariyerlerinde çok başarılı olacak süreçleri başlatıyorlar. Gerçekten Plüton'un Oğlak Burcu'ndan çıkması onlara o kadar iyi gelecek ki. Statülerini çok iyi belirleyecekleri bir süreç var. Bu yıl fırsat alanlarından bahsediyoruz. Yengeçler'in eğitim ve yurt dışı projeleri varsa kesinlikle harekete geçsinler. Daha önce hiç yapmadıkları işe girmekten hiç korkmasınlar. Yeni işlere, yeni heyecanlara hazır olsunlar. İş hayatlarında en büyük kırılma noktaları Mart ayında olacak. Önlerine geçen işe kesinlikle girsinler. Yılın ikinci yarısında ekonomik açıdan zorlanıyormuş duygularına girebilirler. Bu sene aşk ve ilişkilerde çok şanslı bir dönemdeler. Bu sene enteresan olacak çok cesur olacakları bir sahne önlerine çıkıyor.

TURAN: Aslan burcu hayatlarının mucizelerine tanıklık edecekleri döngüye giriyor. Aslanlar anlatıldığında risk alıyormuş gibi düşünülür. Aslında çok kararsızdırlar. İçten düşünürler, herkesten fikir alırlar. 2023'te Nisan ve Haziran arasında hayat onlara bir mucizeye ev sahipliği yaptıracak. 2023'ün Nisan'ı ve Haziran ayını bir fragman gibi izleyebilirlerse hayat onların yüzüne tam anlamıyla gülecek. Temmuz ayı dikkat etmeleri gereken tarih. Buralarda biraz yorgun düşebilirler. Aslan burçları yatırım yapmakta tereddüt etmeyecekler, mirasla ilgili sorun varsa çok rahat çözebilecekler. 'Uzun yıllardır çalışıyorum, ticarete hevesim var, cesaretim yok' diyorlarsa Nisan-Haziran ayları arasında kapılarını bir ortaklık çalabilir.

KAZANOVA: Başaklar bir borcun altına girme konusunda kendilerini cesur hissedecek. Parayla ilgili mevzuyu halletmek zorunda kalacaklar Mart ayında. 20 Nisan'da tutulmayla beraber önlerinde parayla ilgili bir problemin olacağını zannetmiyorum. Bu dönem gerçekten işlerinde istedikleri sonuçlara ulaşabilecekler. Mart ve Nisan ayına dikkat etsinler. 16 Mayıs'tan sonra seyahat, yurt dışı bağlantılar, hukuki faaliyetler, sosyal medya alanları fazlasıyla aktif. 16 Mayıs sonrası oturaklı ve sağlam koşulların karşılarına geldiklerini görebilirler.

AYDIN: Sorumlulukları alırken çok zorlandılar. Bu sene onların rövanşını alacak Başak'lar. Teraziler'e gelirsek. Hayatlarında önemli değişim olacak. Sorumluluk almaktan vazgeçmesinler. Ama çok iyi kazanacaklar. Aynı zamanda uzaklaşmak da istiyorlar. Biraz dinlenmek istiyorum dedikleri çalışma ortamından uzaklaşmak isteyip, sistemin onları bırakmadığı zaman dilimi. Çocuklarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Araç alma, ev almayla ilgili kararları Ekim ayında verecekler gibi öngörüyorum.

TURAN: Türkiye'nin burcu Akrep. 2023 yılının en tasarlayanı Akrep'ler olacak. Akrep burçları intikam almazlar. Gözlemcidirler. Son 2,5 yıldır tazminat gibi hayatlarında sözkonusu ise miras ve parayla ilgili sorunlar çözülebilecek. Yüzlerinin güleceği tarih Haziran ayı. Vicdan terazisinde yorgun olmadıklarını fark edecekler. Bu sene büyük kırılmalar ve kararlar beraberinde gelecek. Yüzünün güleceği tarih Ekim ayı olacak. Biraz da aileyi toparlayan, liderlik vasıflarını ortaya koyan duruma gelecekler. Bu yıl mucizelere de büyük kararlara da tanıklık edeceğiz.

KAZANOVA: Yay'lar için güzel haber. Hayata aşkla, keyifle, mutlulukla bakacakları bir yıl. Çocuğunuzun eğitimsel yönden şanslı süreç olacak. Çocuk istiyorlarsa tam bu yıl zamanı. Mart ve Nisan ayları onların yüzünü güldürecek. Bu sene gerçekten şanslı olacaklar. 16 Mayıs'tan sonraki dönem ikili iş konularda önemli şart ve fırsatlar elde edecekler. Sağlıkla ilgili konularda desteklenecekler ama kilo almaya meyilli olabilirler. Bu dönemde spor yapmaya özen göstersinler. Hem alışkanlıklarını hem de davranışlarını gözden geçirecekleri bir dönem başlıyor. Bir yer değiştirme, evin sorumluluğu devreye girebilir. İyi düşünsünler, uzun bir müddet aynı yerde oturmak durumunda kalabilirler. Parayla ilgili konular önemli. 18 Ocak'a kadar parayla ilgili konularda dikkatli adımlar atmaya özen göstersinler.

AYDIN: Oğlak'ların doğum günleri. Şu işlerin fırtınalı geçtiği bir dönemdeler. Şu an mutlu olmayabilirler. Planlı insanlardır. Dolayısıyla zor insanlardır. Güvende olmayı çok severler. Planları biraz uymamış olabilirler. Şirketleri varsa müşterileriyle sorun yaşıyor olabilirler. 20 Ocak'a kadar eksik olan yönlerini tamamlamayı seçsinler. Bu sene parasal anlamda rahatlayacaklar. Belki borsayla alakalı işler yapabilirler. Yatırımsal olarak büyük değişiklikler yaşayabilirler. Sadece Ocak ayı stresli olabilir, buna dikkat etsinler. Oğlak'lar artık güvendeler. Haziran zamanlarında biraz daha ne yapmak istediklerine karar verecekler.

"2023'TE FATİH TERİM GALATASARAY'A DÖNEBİLECEK"

TURAN: Kova en fark yaratan olacak. Mart onların avantajı olacak. Haziran'a kadar iddialı kararlar alacaklar. Altın çağlarını başlatacaklar. 27 Mart'tan 16 Haziran'a kadar fırsatlar gelecek. Kova en fark yaratanı olmaya Haziran'a kadar altın çağını yaşayacak. Düşünsel güçleri öyle ortaya çıkacak ki, dünya onların ekseninde döndüğünü hissedecek. Hayatınızın hızını yönetebilecekler. Artık dışlanmayacaklar. Kova burçları Haziran'dan sonra hedeflerini, hayatlarını değiştirebilecekler. 2023'ün genelinde kendilerini iyi hissedecek. 24 Temmuz'dan 5 Ağustos'a kadar dikkat etmeliler. Sevgili, hayat arkadaşlarıyla karşı karşıya kalmalarını tavsiye etmem. Bu periyotta çok fikir mücadelesini girmemelerini tavsiye ederim. Kova'lar zor karar alır gibi görünür ama aslında her gün karar alır. 2023 Haziran ayına kadar devamlılıklarını hayata geçirecekler. Kova'lar olabildikçe farklı, entelektüel duruşa sahiptir. 2023'te o kadar çok dikkat çekici şeyler olacak ki, kendisi bile inanamayacak. 2023'de Fatih Terim Galatasaray'a dönebilecek.

"JOE BİDEN İÇİN KRİTİK AYLAR OCAK VE ŞUBAT"

KAZANOVA: Balık'lar için çok iyi sene. Karar veremedikleri, adım atamadıkları, elemeler yaşadıkları dönemler oldu. Şimdi bilerek adımlarını atacak. 7 Mart civarında sağlıklarına ekstra özen göstermeleri gerikiyor. Sonrasında ise çok uzun zamandan beri yaşanılan belirsizlikler geride kalacak. Hayata dikkatli ve temkinli yaşayacaklar. Ceplerine giren para gayet güzel olacak. Önlerinde çok güzel fırsatlar var. Mart ve Nisan aylarında çok güzel parasal sonuçlar elde edebilirler. Yakın çevredeki insanların hayatındaki yenilenmeleri onlara da yansıyacak. Bu dönem sağlıklarına özel bir özen göstermeleri gerekecek.

KAZANOVA: Ekonomik anlamda zor geçecek bir yıl. 17 Temmuz'dan sonra bütün piyasaların çok dikkatli adım atması gerekiyor. Yılın ikinci yarasından sonra finansal olarak sağlam koşullar oluşabilir. Mayıs ayında bir kırılma noktası var. 18 Mayıs tarihinde devreye girecek bu kırılma noktası. Yılın ikinci yarısı biraz daha problematik olabilir. Joe Biden, Ocak veya Şubat başı pek iyi gözükmüyor.