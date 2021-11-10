İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Cem Davran, müzisyen Dilek Türkan ve tarihçi İlber Ortaylı oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yarın akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!