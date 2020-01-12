12 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bir basın toplantısı yaptı ya da yapacak.
Muhtemelen kendisine sorulmayacak olan bazı soruları kendisine buradan sormak isterim:
Sual 1: Ali Bey, bir dönem aynı yönetim kurulunda görev yaptığınız şimdinin Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat “Abi” Özdemir’in Zorlu’daki şirket merkezinde gizli bir toplantı yaptınız ama bu toplantı spor yazarı Erman Toroğlu tarafından ortaya çıkarıldı. Siz bu toplantının olağan ve normal olduğunu söylediniz. Aynı şekilde bir gizli toplantıyı yapan Galatasaray veya Beşiktaş başkanı olsaydı onu da olağan ve normal bulur muydunuz yoksa kıyameti koparır mıydınız?
Sual 2: Bu toplantıya Merkez Hakem Komitesi Başkanı’nın katılmasını da normal ve olağan buldunuz mu? Galatasaray veya Beşiktaş başkanlarından herhangi biri MHK Başkanı ile böyle bir gizli toplantıya katılsa o da normal olur muydu sizce?
Sual 3: Bu toplantı normal ve olağan bir toplantı ise niye Federasyon'un merkezinde değil de, Limak Holding’de yapıldı? Bunu rakipleriniz yapsa ortalığı ayağa kaldırmaz mıydınız?
Sual 4: MHK Başkanı Zekeriya Alp Beyefendi kendi ağzından açık açık ailenizin yönetimindeki şirketlerle ve sizinle iş ilişkileri içinde olduğunu, 30 yıldır bu ilişkilerin sürdüğünü söyledi. Bence onurlu insanlar için bu ilişkiler normaldir ammaaaa. Herhangi MHK Başkanı Galatasaray veya Beşiktaş başkanları ile 30 yıllık benzer ilişkiler içinde olsaydı şu anda siz ve yanınızdaki bazı beyler ter ter tepinerek “Bu kabul edilemez” der miydiniz demez miydiniz!
Bunlar çok kolay sorular Ali Bey.
Yanıtların ne olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum.
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