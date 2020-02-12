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Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy, market zinciri BİM'den sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini istediklerini, aksi takdirde BİM mağazalarının kapatılabileceğini söyledi.

Türkiye ile 2 milyar dolar ticaret açığı olan Fas, bu açığın büyük bölümünün Türkiye ile 2004 yılında yaptığı serbest ticaret anlaşmasından kaynaklandığını düşünüyor. Rabat ile Ankara anlaşmanın tadil edilmesi için görüşmeler yürütülüyor.

'60 DÜKKAN KAPANIYOR'

Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy dün parlamenterlere yaptığı açıklamada, BİM hakkında, "Türkiye'nin desteğiyle Fas'a yatırım yapıyorlar, mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkan kapanıyor" dedi. Elalamy serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini Türkiye'nin gözden geçireceğini ifade etti. Anlaşmayla ilgili sorunların birkaç hafta içinde çözülmesini beklediğini söyleyen bakan, uzlaşı sağlanamazsa anlaşmadan vazgeçeceklerini ifade etti.

Bakan Türkiye'nin Fas'a doğrudan yatırımlarının, ülkeye gelen yatırımların yüzde1'ini aşamadığına dikkat çekerek, "Diğer ülkelerle açıklar yatırımlarla telafi edilebiliyor" dedi.