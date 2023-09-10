Son depremler listesi 9 Eylül Cumartesi günü hem Fas'ta meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, hem de Kahramanmaraş'ta sabahın ilk saatlerinde meydana gelen ve paniğe neden olan deprem sonrası endişe ile takip ediliyor. Peki, son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son dakika depmler 9 Eylül tablosu...