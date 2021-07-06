"TELAŞ YAPTIM"

'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşadığını duyuran Farah Zeynep Abdullah, ayrıca, "Köpekler kavga ediyordu. Ben araya girdim. Aslında azıcık su atsaydım da ayrılırlardı ama telaş yaptım. Kimseye durduk yere zarar vermez hayvanlar. İstemeden oldu tabii ki" şeklinde konuştu.

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde de, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı.