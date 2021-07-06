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Farah Zeynep Abdullah açıkladı: Çok şükür, daha kötüsü olmadı - Magazin haberleri

Farah Zeynep Abdullah: Çok şükür, daha kötüsü olmadı

Geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlanan Farah Zeynep Abdullah, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Başparmak kırık olduğu için hala çok hassas. Tırnağın gidişatı belli değil. Serçe parmak daha iyi. Çok şükür, daha kötüsü olmadı" dedi

06.07.2021 - 11:10 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlanmıştı. Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, yeni bir paylaşımda bulundu.

    Son sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Başparmak kırık olduğu için hala çok hassas. Tırnağın gidişatı belli değil. Serçe parmak daha iyi. Çok şükür, daha kötüsü olmadı" dedi.

  • "TELAŞ YAPTIM"

    'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşadığını duyuran Farah Zeynep Abdullah, ayrıca, "Köpekler kavga ediyordu. Ben araya girdim. Aslında azıcık su atsaydım da ayrılırlardı ama telaş yaptım. Kimseye durduk yere zarar vermez hayvanlar. İstemeden oldu tabii ki" şeklinde konuştu.

    Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde de, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı.

  • YENİ AŞK!

    Öte yandan bir dönem Ahmet Rıfat Şungar ve Doğu Demirkol gibi isimlerle aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Ünlü oyuncu, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşadığını duyurmuştu. 

  • İLAN ETTİ

    31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etmişti. Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırmıştı. 

  • "EVLİLİĞE YETERİNCE SOĞUĞUM" DEMİŞTİ

    Oyuncu, geçtiğimiz aylarda, "Benimle ilgili varsayımlar" başlığı altında gelen yorumlara karşılık vermişti. 

    Bir takipçisi Abdullah'a "Evliliğe çok soğuksun bence" yorumunu yapmıştı. Farah Zeynep Abdullah, o kişiye, "Çok demeyelim de, yeterince soğuğum diyelim" şeklinde yanıt vermişti. 

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