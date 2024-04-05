Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.345,28 %2,37
        DOLAR 31,9990 %0,26
        EURO 34,7055 %0,13
        ALTIN 2.360,27 %0,47
        FAİZ 45,72 %0,51
        GÜMÜŞ GRAM 27,60 %0,00
        BITCOIN 66.845,00 %-1,62
        GBP/TRY 40,4391 %0,05
        EUR/USD 1,0835 %-0,02
        BRENT 90,96 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 3.859,04 %0,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel gıda enflasyonunda yükseliş - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel gıda enflasyonunda yükseliş

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), şubatta 46 ayın en düşük seviyesine inen Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin, martta bitkisel yağlar ile et ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki ivmelenmeye bağlı olarak yüzde 1,1 artışla 118,3 puana yükseldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel gıda enflasyonunda yükseliş
        ABONE OL
        ABONE OL

        FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 118,3 puan değerini aldı. Endeks, şubatta 117 puanla Şubat 2021'sonraki en düşük seviyede bulunuyordu.

        Endeksin art arda 7 aylık düşüşün ardından martta yükselişe geçmesinde bitkisel yağlar ile et ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.

        Martta Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm yağı, soya, ayçiçek ve kolza yağı küresel fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8 yükseldi.

        Palm yağı fiyatları, önde gelen üretici ülkelerde mevsimsel olarak düşen üretim ve Güneydoğu Asya'daki güçlü iç talep nedeniyle arttı.

        REKLAM

        Soya yağı fiyatları, özellikle Brezilya ve ABD'de biyoyakıt sektöründen gelen güçlü taleple son yılların en düşük seviyelerinden toparlandı.

        Tahıl Fiyat Endeksi, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki rekabet nedeniyle buğday fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda ise yüzde 20 düştü.

        Şeker Fiyat Endeksi, martta şubata göre yüzde 5,4 geriledi. Düşüşte 2023-2024 şeker üretim tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi etkili oldu.

        Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, küresel peynir ve tereyağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık yüzde 2,9 artarak, art arda yükselişini 6'ıncı aya taşıdı.

        Et Fiyat Endeksi de kümes hayvanları, domuz ve büyükbaş hayvan et fiyatlarının küresel olarak artmasıyla bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi.

        FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayınladı.

        Örgüt, Şubat 2024'te 2 milyar 839,5 milyon ton olan 2023-2024 küresel tahıl üretimi tahminini 2 milyar 841,1 milyon tona yükseltti. Bu miktar 2 milyar 809,2 milyon ton olarak gerçekleşen bir önceki sezon üretimine göre yüzde 1,1 artış anlamına geliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        Habertürk Anasayfa