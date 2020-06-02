Kolombiya basını, Radamel Falcao'nun durumunu yakından takip ediyor. “Marca Colombia”, koronavirüs arasında tecrübeli forvetin durumunu değerlendirdi. Yapılan haberde, “Galatasaray takımında şu anda koronavirüs sorunu bulunmuyor. Yapılan bütün testler negatif çıktı. Bu iyi haberler de takımın moralini yükseltti. İdmanlarda herkes çok neşeli. Takım halinde bir an önce ligin başlamasını bekliyorlar” yorumu yapıldı.
KALAN SEKİZ HAFTAYI BEKLİYOR
Galatasaray’ın süper starı Radamel Falcao üzerine yoğunlaşan Kolombiya basını, “Falcao’nun sezon başından beri bazı fiziksel sıkıntıları vardı. Hatta sezon içinde de bir sakatlık dönemi geçirdi. Hiçbir zaman tamamen hazır durumda değildi. Herkes koronavirüs arasından sonra futbolcuların performansını merak ediyor ama Falcao’nun bu durumu iyi kullandığı bir gerçek... Şu anda hiçbir problemi kalmadı. Fiziksel anlamda mükemmel durumda ve kalan 8 haftayı bekliyor” satırlarına imza attı.
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