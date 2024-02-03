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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Faizsiz evlilik kredisinde son durum 2024: Faizsiz evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkar, şartları ve ödeme planı - Merak Edilenler Haberleri

        Faizsiz evlilik kredisinde son durum nedir?

        Faizsiz evlilik kredisi çalışmalarında sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Faizsiz evlilik kredisinin onaylanması halinde; şartları sağlayan çiftlere 150 bin TL'lik, 48 ay vadeli kredi verilecek. İşte, faizsiz evlilik kredisinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:20
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        • 1

          Yeni evlenecek çiftlerin bir süredir merak ettiği faizsiz evlilik kredisinde şartlar belli oluyor. Yapılan açıklamalara göre; çalışmalarda sona gelindiği; uygulamanın ilk önce deprem bölgesinde başlatacağı bildirildi. Henüz yaş kriterleri belirlenmese de faizsiz evlilik kredisinin 18 ile 27 yaş arasındaki vatandaşları kapsayacağı tahmin ediliyor. Peki, faizsiz evlilik kredisinde son durum nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          150 BİN TL KREDİ DESTEĞİ SUNULACAK

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Göktaş; "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." dedi.

        • 3

          İLK UYGULAMA DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK!

          Bakan Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

        • 5

          Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

        • 6

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

          Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

        • 7

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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