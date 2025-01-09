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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz esnaf kredileri Ocak 2025: Hangi banka ne kadar esnaf kredisi veriyor, faizi oranı, geri ödeme planı nasıl?

        Hangi banka kaç TL esnaf kredisi veriyor? İşte esnaf kredisi veren bankalar

        Üç banka, esnaflara özel kredi sağlıyor. Halkbank ve Garanti BBVA, faizsiz kredi desteği verirken, VakıfBank ise 1 yıl geri ödemesiz dönem ve yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla finansman imkânı sunuyor. İşte, Ocak 2025 dönemine ait esnaf kredileri ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:43
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        • 1

          Üç banka esnaflara özel kredi imkânı sunuyor; Halkbank ve Garanti BBVA faizsiz kredi verirken, Vakıfbank ise 1 yıla kadar geri ödemesiz ve yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranları ile finansman desteği sağlıyor. İşte, Ocak 2025 esnaf krediler...

        • 2

          HALKBANK'TAN FAİZSİZ KREDİ

          Halkbank, esnaf ve sanatkârlara yüzde 0 faizle başlayan oranlarda kredi veriyor. İşletme sermayesinde 750 bin TL'ye kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1,5 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi kullanılabiliyor.

        • 3

          GARANTİ BBVA'DAN FAİZSİZ ESNAF KREDİSİ

          Garanti BBVA kampanyasına göre esnaflar, 25 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanılabiliyor.

        • 4

          VAKIFBANK TAM ESNAF DESTEK PAKETİ

          Vakıfbank TAM Esnaf Destek Paketi ile 1 yıla kadar geri ödemesiz, azami 60 ay vadeli, yüzde 2,99’dan başlayan faiz oranlarıyla 500.000-TL’ye kadar finansman desteği veriyor.

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