Hangi banka kaç TL esnaf kredisi veriyor? İşte esnaf kredisi veren bankalar
Üç banka, esnaflara özel kredi sağlıyor. Halkbank ve Garanti BBVA, faizsiz kredi desteği verirken, VakıfBank ise 1 yıl geri ödemesiz dönem ve yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla finansman imkânı sunuyor. İşte, Ocak 2025 dönemine ait esnaf kredileri ve detaylar...
- 1
Üç banka esnaflara özel kredi imkânı sunuyor; Halkbank ve Garanti BBVA faizsiz kredi verirken, Vakıfbank ise 1 yıla kadar geri ödemesiz ve yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranları ile finansman desteği sağlıyor. İşte, Ocak 2025 esnaf krediler...
- 2
HALKBANK'TAN FAİZSİZ KREDİ
Halkbank, esnaf ve sanatkârlara yüzde 0 faizle başlayan oranlarda kredi veriyor. İşletme sermayesinde 750 bin TL'ye kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1,5 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi kullanılabiliyor.
- 3
GARANTİ BBVA'DAN FAİZSİZ ESNAF KREDİSİ
Garanti BBVA kampanyasına göre esnaflar, 25 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanılabiliyor.
-
- 4
VAKIFBANK TAM ESNAF DESTEK PAKETİ
Vakıfbank TAM Esnaf Destek Paketi ile 1 yıla kadar geri ödemesiz, azami 60 ay vadeli, yüzde 2,99’dan başlayan faiz oranlarıyla 500.000-TL’ye kadar finansman desteği veriyor.