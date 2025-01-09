HALKBANK'TAN FAİZSİZ KREDİ

Halkbank, esnaf ve sanatkârlara yüzde 0 faizle başlayan oranlarda kredi veriyor. İşletme sermayesinde 750 bin TL'ye kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1,5 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi kullanılabiliyor.