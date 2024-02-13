FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi 15 Şubat 2024 Perşembe günü yapılacak.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, başvurusu onaylanan adaylara 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz toplamda 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini kaydetti.