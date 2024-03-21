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        Haberler Ekonomi Döviz Faiz kararı sonrası kurlarda gerileme - Döviz Haberleri

        Faiz kararı sonrası kurlarda gerileme

        TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından dolar yüzde 0,9'luk düşüşle 32,08'e, euro 0,78'lik düşüşle 35,14 seviyesine geriledi. BIST 100'de ise karar öncesi günlük yüzde 1,4 yükseliş ve 9080 puandan olan endeks, günlük yüzde 0,9 artış ve 9030 puan seviyesine düştü. 14:30 sularında dolar 32, euro 35'in altını gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:33
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        Faiz kararı sonrası kurlarda gerileme
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        Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti. Kararın açıklanmasının ardından dolar ve euro kurlarında düşüş görüldü.

        TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından dolar yüzde 0,9'luk düşüşle 32,08'e, euro 0,78'lik düşüşle 35,14 seviyesine geriledi. 14:30 sularında düşüş derinleşti. Dolar kuru yüzde 1,23 düşüşle 31,97 seviyesin, euro kuru yüzde 1,19 düşüşle 34,98 seviyesine geriledi.

        BIST 100'de ise karar öncesi günlük yüzde 1,4 yükseliş ve 9080 puanda olan endeks, günlük yüzde 0,9 artış ve 9030 puan seviyesine düştü. Borsada 14:30 sularında yükselişe geçildi. BIST 100 günlük yüzde 1,80'lik artışla 9114 seviyelerini gördü.

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